Jack Grealish de retour à Everton, Zachary Athekame qui voit partir un concurrent direct, de nouveaux coéquipiers pour Granit Xhaka et l'OM en pleine crise: voici les dernières transactions d'un mercato international complètement fou.

ATS Agence télégraphique suisse

Le mercato international a une fois de plus été fou! Voici les dernières informations.

De nouveaux coéquipiers pour Granit Xhaka

L'international autrichien Kevin Danso quitte Tottenham pour rejoindre Sunderland, ont annoncé les deux clubs lundi soir. Il devient ainsi coéquipier de Granit Xhaka. Le défenseur central évoluera dans un premier temps sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison pour les Black Cats. Selon les médias anglais, cette opération s'accompagnerait d'une obligation d'achat.

Sunderland a également officialisé tardivement le recrutement de l'ailier belge de l'OL Malick Fofana (21 ans) au bout d'un feuilleton à rebondissements. Selon le récit de plusieurs médias, Fofana a tour à tour été proche de signer à Sunderland, puis à Crystal Palace, avant d'opter finalement pour les Black Cats au bout d'une surenchère sur les commissions versées à l'entourage du joueur.

Jack Grealish retourne à Everton

L'attaquant anglais Jack Grealish, barré par la concurrence à Manchester City, va enchaîner une deuxième saison consécutive en prêt à Everton, ont annoncé les deux clubs anglais mardi. L'ailier gauche de 30 ans revient dans le club de Liverpool où il s'était relancé l'an passé, avant qu'une blessure à un pied en février ne précipite sa fin de saison.

Mykhailo Mudryk se relance à Tottenham

L'attaquant ukrainien Mykhailo Mudryk, dont la suspension pour dopage a récemment pris fin, a été prêté par Chelsea à Tottenham pour la saison 2026-2027, ont annoncé mardi les clubs de Londres. L'ailier de 25 ans va tenter de redonner un nouvel élan à sa carrière sous les ordres de Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur au Shakhtar Donetsk, arrivé en mars sur le banc des Spurs.

Moise Kean rejoint Côme

En conflit depuis plusieurs semaines avec ses dirigeants qui l'ont mis à l'amende, l'international italien Moise Kean a remporté son bras de fer avec la Fiorentina et a rejoint Côme mardi. L'attaquant, passé par la Juventus Turin, Everton et le PSG rejoint l'ambitieux club lombard qui va découvrir la Ligue des champions, sous la forme d'un prêt d'une saison, avec obligation d'achat.

La Juventus s'offre Nick Woltemade

La Juventus Turin a officialisé après la clôture du mercato estival l'arrivée de l'Allemand Nick Woltemade en prêt de Newcastle, qui avait déboursé 70 millions de francs il y a un an. L'attaquant d'1,98 m qui a participé au dernier Mondial avec la Nationalmannschaft, va découvrir son quatrième club en quatre saisons après le Werder Brême (2023-24), Stuttgart (2024-25) et Newcastle (2025-26).

L'OM dégraisse jusqu'au bout

L'Olympique de Marseille, dans le rouge financièrement, a cédé le milieu néerlandais Quinten Timber au club de Crystal Palace juste avant la clôture du marché des transferts en Angleterre, mardi soir. La transaction a été confirmée par les deux clubs dans la nuit de mardi à mercredi et doit apporter un peu d'oxygène au club olympien, à qui l'UEFA et la DNCG (le gendarme financier du football français) ont imposé des contraintes importantes.

Ainsley Maitland-Niles retourne en Angleterre

Lyon a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi avoir transféré son défenseur anglais Ainsley Maitland-Niles, à Everton. Avant de jouer pour Lyon, Maitland-Niles (29 ans), formé à Arsenal, avait évolué dans le championnat anglais à Ipswich, West Bronwich Albion, Southampton mais aussi en Italie, à l'AS Rome. Son départ a également été précipité par l'arrivée du Genevois Zachary Athekame à Lyon.

Un international marocain à Leipzig

Le RB Leipzig renforce son effectif avec l’international marocain Neil El Aynaoui. Le milieu de terrain de 25 ans est prêté par l’AS Rome, ont annoncé les deux clubs lundi soir. Les Allemands auront également l'opportunité de transformer ce prêt en transfert définitif l'été prochain avec une option d'achat.