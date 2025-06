Huit joueurs de la Salernitana hospitalisés

Au total, 21 personnes sont concernées par l'intoxication.. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Huit joueurs de la Salernitana ont été hospitalisés pour une intoxication alimentaire à leur retour dans la nuit de dimanche à lundi de Gênes. Le club de Salerne avait perdu 2-0 contre la Sampdoria le barrage aller de maintien en Serie B.

«La Salernitana annonce qu'elle a annulé l'entraînement prévu ce lundi en raison d'une grave intoxication alimentaire ayant touché vingt-et-un de ses membres, joueurs et staff inclus, et culminant par une série de malaises ressentis au cours du voyage de retour depuis Gênes», a-t-elle expliqué. «La situation a nécessité l'intervention d'ambulances à l'arrivée à l'aéroport de Salerne et l'hospitalisation d'une grande partie des personnes concernées», poursuit le texte.

La Salernitana a demandé que le barrage retour prévu initialement ce vendredi soir reporté à une date ultérieure. «Le club a immédiatement activé toutes les procédures nécessaires pour protéger la santé de ses membres et a informé les autorités compétentes, se réservant le droit d'entreprendre toute action dans les champs - sportifs et autres - afin de préserver les intérêts du club et de ses membres à quelques jours du match retour», ajoute le communiqué.