Marcelo Gonzalez Muchacho, 20 ans, originaire du Venezuela, croyait avoir réalisé son rêve de en signant un contrat professionnel. Mais le contact avec le club Fløy, en Norvège, n’était qu’une imposture.

C'est en Norvège (ici le stade d'Oslo) que l'arnaque a eu lieu. Photo: UEFA via Getty Images

Blick Sport

C’est une étrange mésaventure qu’a connue Marcelo Gonzalez Muchacho (20 ans), une mésaventure qui n’est malheureusement pas un cas isolé. Dans un secteur — l’industrie du football, en l’occurrence — où les interlocuteurs se multiplient et où les opportunités de gains suivent la même tendance, les joueurs sont parfois les premières cibles d’arnaques. La personne à laquelle Marcelo Gonzalez Muchacho s’est adressé pour signer son contrat n’existe en réalité pas. En tout cas pas sous l’identité présentée.

On lui a vendu un faux contrat

Concrètement, une personne se faisant passer pour le secrétaire général du club, un certain Sigurd Haugen (qui n’existe pas), a signé et renvoyé un contrat au joueur vénézuélien. Sauf que ce document n’avait aucune valeur légale. «On m’avait promis un logement et un salaire décent», a confié Marcelo Gonzalez Muchacho au média norvégien NRK. En contrepartie de cette promesse de contrat, le footballeur a versé une commission de 3000 euros à un agent, un certain «James Atta».

Comment a-t-il pu se faire ainsi duper? Les arnaqueurs avaient soigneusement préparé leur coup: faux site internet, faux compte Instagram du club norvégien avec plus d’abonnés que le compte officiel (le nom ayant été modifié pour correspondre à celui du club) — tout était minutieusement pensé. Ce n’est que plus tard que le club de quatrième division, Fløy, s’est rendu compte de ce qui se passait derrière son dos.

Monnaie courante

«Cela nous a surpris. Malheureusement, nous n’avions jamais parlé à Marcelo auparavant. À partir de là, nous avons voulu comprendre ce qui s’était passé et nous avons fait tout notre possible pour aider le joueur», a témoigné le club auprès du média norvégien.

Le football est de plus en plus exposé aux arnaques, et le problème semble difficile à endiguer.