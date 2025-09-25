Liverpool endigue le marché noir et bloque 145'000 comptes

C'est une petite avancée face à un gros problème. La lutte contre le marché noir se poursuit un peu partout dans le monde. Liverpool vient de sanctionner lourdement.

À Anfield, le marché noir est un réel problème. Photo: IMAGO/Shutterstock

Avez-vous déjà tenté désespérément de vous procurer une place pour un match de Premier League, sans succès? La tendance était-elle d'autant plus flagrante du côté de Liverpool, véritable fief des amateurs d'ambiance pure, grâce autant à l'architecture de son stade que à son public? Il vous sera désormais – peut-être – un poil plus facile de vous procurer votre précieux sésame.

La BBC vient en effet d'annoncer que le club de football de Liverpool venait de comptabiliser la fermeture de 145'00 comptes de billetterie sur ces deux dernières saisons. Soit autant de profils identifiés comme malveillants, auteurs de ce que l'on peut qualifier d'arnaques. La saison dernière, le club a même infligé un nombre record de 1'114 interdictions à vie (stade et billetterie), une mesure prise à la suite de la découverte d’une manipulation massive des logiciels de réservation de billets.

Des groupes médias fermés

Les revendeurs utilisent des bots et de fausses identités pour s’emparer de centaines de billets, privant ainsi les fans d’accès officiel et les forçant à payer des prix exorbitants. À Liverpool, 162 groupes de médias sociaux totalisant plus d’un million d’utilisateurs ont été fermés pour vente de faux billets ou revente abusive de vrais billets.

Les autres clubs de Premier League aussi tentent de lutter face à ce fléau. Arsenal a supprimé près de 74'000 comptes frauduleux et aurait banni plus de 7'000 abonnements suspects cette saison, tandis que Chelsea aurait bloqué plus de 350'000 tentatives d’achat via des bots sur une année.