À Porto, l’un des plus importants réseaux de revente illégale de billets a été démantelé. Des centaines de places à l’Estádio do Dragão ont récupérées par le club, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d’euros par match.

Un des plus grands réseaux de revente de billets démantelé à Porto

Un des plus grands réseaux de revente de billets démantelé à Porto

Le stade du FC porto, comme beaucoup d'autres, est en proie à de nombreuses arnaques. Photo: Getty Images

Blick Sport

Il devient de plus en plus difficile de se procurer des billets de match pour les plus grandes compétitions de sport. À cause de la très forte demande, tout d'abord, mais aussi face à des procédés malveillants, cherchant par tous les moyens à berner les plus passionnés. À Porto, le club viendrait, selon The Guardian, de démanteler un vaste réseau notamment contrôlé par un individu, lequel aurait escroqué des milliers de supporters.

Pour y parvenir, cet individu aurait convaincu des dizaines de personnes de lui transmettre leurs données personnelles afin de souscrire à différents abonnements de saison. Il contrôlait ainsi, à lui seul, toute une série d’abonnements qu’il revendait à son gré tout au long de l’année, à des prix exorbitants.

En ouvrant les yeux sur cette escroquerie, des centaines de places ont été récupérées. L’enquête se poursuit toutefois, et le nombre de billets vendus pourrait encore augmenter. Les principales cibles étaient les touristes, et certains billets se sont écoulés jusqu’à 800 euros par match, selon le club.

Des arnaques également pour les billets VIP

Pour contacter ses clients, le revendeur passait régulièrement par des applications de messagerie afin d’éviter les commissions et les risques de traçabilité liés aux plateformes de revente. C’est ensuite en se tournant vers les places promises à l’hospitalité qu’un autre potentiel d’arnaque, encore plus lucratif, a été découvert.

Le président du FC Porto, André Villas-Boas – qui a notamment entraîné Chelsea et Tottenham – a assuré vouloir rétablir la transparence tout en rendant davantage de pouvoir aux supporters habituels.

André Villas Boas est le président du FC Porto depuis avril 2024. Photo: keystone-sda.ch

Les principaux responsables et leurs complices devront répondre de leurs actes non seulement aux autorités, mais également au FC Porto, qui envisage des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à leur expulsion définitive de l'ensemble de l'écosystème du club.