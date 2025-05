La fédération reconnaît les difficultés que cette décision pourrait engendrer pour certaines personnes. Photo: CameraSport via Getty Images

La Fédération anglaise de football (FA) a pris une décision radicale concernant la participation des personnes transgenres dans les équipes féminines. Dans un communiqué, elle informe qu’à partir du 1er juin, les personnes transgenres ne seront plus autorisées à jouer dans des équipes féminines en Angleterre.

Cette décision fait suite à un jugement récent de la Cour suprême britannique, qui a statué que la définition légale d’une femme repose sur le sexe biologique et non sur le genre. Comme le rapportent de nombreux médias dont «L’Equipe», jusqu’à présent, les règles de la FA permettaient aux personnes transgenres de participer à des matches de football féminin si elles présentaient un taux de testostérone suffisamment bas. La FA justifie ce changement en déclarant: «Il s’agit d’un sujet complexe, et notre position a toujours été que s’il y avait un changement important dans la loi, la science ou le fonctionnement de la politique dans le football de base, nous le réexaminerions et le modifierions si nécessaire.»

Près de 20 joueuses concernées

La fédération reconnaît les difficultés que cette décision pourrait engendrer pour certaines personnes. Elle ajoute: «Nous comprenons que cela sera difficile pour les personnes qui souhaitent simplement jouer au jeu qu’elles aiment dans le genre auquel elles s’identifient, et nous contactons les personnes transgenres qui jouent actuellement pour leur expliquer les changements et comment elles peuvent continuer à s’impliquer dans le jeu.»

Cette nouvelle réglementation aura un impact direct sur environ vingt joueuses transgenres actuellement enregistrées pour jouer au football amateur en Angleterre, comme le souligne «L’Equipe». La FA s’engage à travailler avec ces personnes pour trouver des moyens de les maintenir impliquées dans le football. Cette décision de la FA s’inscrit dans un contexte plus large de débats sur l’inclusion des athlètes transgenres dans le sport.