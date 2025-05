Yann Sommer est-il trop petit? Photo: Getty Images

Wesley Sneijder a peut-être une belle frappe du droit, mais côté lucidité, le Néerlandais a visiblement laissé ses lunettes au vestiaire. Interrogé après le match Barcelone-Inter en demi-finale aller de la Champions League, l’ancien meneur de jeu s’est permis de critiquer Yann Sommer, coupable selon lui d’être… trop petit. Et d'être en partie coupable du fait que l'Inter ait encaissé trois buts à Barcelone (3-3).

«Thibault Courtois l'aurait sauvée»

«Le but de Raphinha? Encore une erreur d'un gardien. Sommer n'est pas assez grand, c'est pourquoi il n'a pas réussi à intervenir. La balle vient droit sur lui. Courtois l'aurait sauvé», a balancé le finaliste de la Coupe du monde 2010, sans trembler, comme s’il avait découvert le football la veille.

Alors remettons les choses au clair. D’abord, Yann Sommer fait 1,83 m. Ce n’est peut-être pas la taille de Thibault Courtois, d'accord, mais c’est suffisant pour garder les buts du Bayern Munich, de l’équipe de Suisse et désormais de l’Inter Milan. Ensuite, juger un gardien sur sa taille, c’est un peu comme dire que Messi aurait mieux dribblé s’il avait eu les jambes de Peter Crouch. Un non-sens.

La frappe de Raphinha a rebondi dans le dos de Yann Sommer. Photo: AFP

Ce n’est pas un hasard si Yann Sommer est l’un des gardiens les plus respectés d’Europe. Réflexes félins, lecture du jeu, pied sûr, sang-froid: il a sauvé plus d’un match pour ses clubs et pour son pays. Et dans une équipe de l’Inter trop souvent prise en défaut mardi soir, Yann Sommer a été le dernier rempart digne de ce nom. Mais voilà, il n’est pas Thibaut Courtois. Et alors? Personne ne demande à Sneijder d’être Iniesta.

Et si l’on devait faire une comparaison, Sneijder devrait se souvenir qu’à l’Euro 2008, un autre petit gabarit – 1,70 m – avait illuminé les pelouses. C’était lui. Comme quoi, la taille ne fait pas tout, non?