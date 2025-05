Photo: AFP

Peut-on encaisser trois fois dont un but contre son camp et tout de même recevoir des louanges? Yann Sommer a répondu par l'affirmative après le match aller des demi-finales de Champions League face à Barcelone. En Espagne, le gardien bâlois a été plus souvent mis sous pression qu'à son tour et s'en est globalement bien tiré.

Oui, il a encaissé trois buts, mais la «Gazzetta dello Sport» ne retient pas l'autogoal qualifié de «malchanceux». Le média spécialisé a même accordé la note de 7,5 sur 10 à Yann Sommer pour sa prestation au Stade olympique de Barcelone. Du côté de «L'Équipe», c'est un 7/10 qui est venu ponctuer la rencontre de Yann Sommer.

Le journaliste transalpin a même décidé de lier la littérature helvétique à cette rencontre passionnante, preuve de l'importance du gardien à croix blanche. «La fin du match a ressemblé à un roman de Joël Dicker où l'ultime rebondissement intervient à la dernière page. Montjuic est réduit au silence une seconde par le but refusé de Mkhitaryan et s'enthousiasme d'un superbe arrêt de Sommer sur Raphinha dans le temps additionnel».

Visiblement conquis par cette rencontre «candidate au match de l'année», la Gazzetta donne un conseil très avisé à ses lecteurs en vue du match retour de ce duel ibéro-italien. «Si vous avez un rendez-vous le 6 mai, annulez-le!» Difficile de leur donner tort. De son côté, «La Reppublica» parle d'un Yann Sommer «décisif» durant cette rencontre aller.

Le gardien suisse, lui, est revenu sur ce match à chaud, au micro de la chaîne du club milanais: «Le résultat final a une grande valeur, c'est un bon point pour nous. C'était un match difficile, nous étions sous pression, nous avons bien défendu, mais il est clair que Barcelone a toujours des occasions de marquer. Nous savons que les 'Blaugrana' pressent haut et agressivement, nous avons dû prendre des risques. Nous avons bien joué et marqué trois buts. Au final, c'est 3-3 et c'est un bon match nul pour nous. Nous aurons besoin du soutien de nos fans lors du match retour.»