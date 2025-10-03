Dernière mise à jour: il y a 15 minutes

Le site «Footy Headlines» dévoile le possible futur maillot de l'équipe suisse de football pour la Coupe du monde 2026. Le design s'inspirerait des courbes de niveau du passeport suisse, avec un maillot domicile rouge classique et une tenue extérieure bleu clair.

Le visuel du maillot de la Nati pour 2026 aurait fuité

1/4 Le design du nouveau maillot de la Nati a-t-il été dévoilé avec cette photo? Photo: Screenshot Footy Headlines

Gian Andrea Achermann

Le site spécialisé «Footy Headlines», considéré comme l’une des sources les plus fiables en matière de fuites sur les maillots de football, a révélé ce qui pourrait être la future tenue de l’équipe nationale suisse pour la Coupe du monde 2026.

Peu de changements avec Puma

Si les images divulguées se confirment, Puma ne bouleversera pas ses habitudes. Granit Xhaka, Ruben Vargas, Remo Freuler et leurs coéquipiers devraient continuer à évoluer avec un maillot rouge classique.

La nouveauté se situerait dans les détails: le rouge, accompagné d’une touche de blanc, serait orné de motifs inspirés des courbes de niveau, un design rappelant la page visa des passeports suisses. Puma avait déjà proposé un concept similaire pour la Nati lors de la Coupe du monde 2018.

Un passeport plutôt qu’un glacier

Aucune image officielle n’est encore disponible pour la tenue extérieure, mais selon les informations de «Footy Headlines», le bleu clair en serait la couleur dominante.

Contrairement au maillot actuel, qui s’inspire des glaciers suisses, la nouvelle version devrait elle aussi reprendre des éléments visuels du passeport.

Une utilisation dès les qualifications?

La crédibilité de ces fuites repose aussi sur la comparaison avec d’autres clubs équipés par Puma. Le design supposé de la Suisse rappelle en effet fortement les nouveaux maillots du Borussia Dortmund, de l’Olympique de Marseille ou encore de l’AC Milan.

Reste la question centrale: ce maillot sera-t-il porté dès les prochaines rencontres de qualification à l’Euro face à la Suède et à la Slovénie, ou faudra-t-il attendre le Mondial 2026 pour le découvrir sur la pelouse?