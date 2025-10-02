Enfin! Cameron Puertas pourrait bientôt rejoindre l’équipe suisse de football. Murat Yakin apprécie son profil. Une infraction commise dans sa jeunesse a retardé sa naturalisation, mais elle sera effacée en octobre. L’ASF suit le dossier depuis plusieurs mois.

Le Lausannois Cameron Puertas pourrait bientôt évoluer avec la Nati. Photo: Icon Sport via Getty Images

Blick Sport

Le dossier Cameron Puertas est plus brûlant que jamais. Sportivement, le profil du joueur séduit Murat Yakin, qui a souligné ce vendredi qu’il est particulièrement intéressant, notamment depuis son arrivée en Bundesliga. Le Lausannois a signé au Werder Brême, après un bref passage en Arabie Saoudite.

Côté administratif, la situation est plus complexe. En marge de la conférence de presse de Murat Yakin, Adrian Arnold, porte-parole de l’ASF, précise que la fédération est en contact depuis plusieurs mois avec le joueur et son avocat, chargé du processus de naturalisation.

Infraction effacée en octobre

Cameron Puertas, 27 ans, ne peut pour l’instant pas évoluer avec l’équipe suisse en raison d’une infraction commise à ses 18 ans, qui figure encore dans son casier judiciaire. Mais cette trace sera effacée en octobre. Dès lors, il sera possible d’entamer officiellement la procédure de naturalisation.

Ensuite, les autorités du canton de Vaud, ainsi que la Fédération, devront donner leur aval pour que la naturalisation soit validée. Adrian Arnold espère que ce feu vert interviendra rapidement, afin de pouvoir convoquer le joueur lausannois au sein de la sélection nationale au plus vite.

Le doute plane

Il y a quelques semaines, lors de sa présentation au Werder Brême, Cameron Puertas avait laissé planer le doute, de manière assez maladroite, sur son choix de sélection, ajoutant une touche de suspense à ce dossier déjà très suivi.

Entre l’Espagne, dont il possède déjà le passeport, et la Suisse, le Lausannois est resté ouvert: «Pour l’équipe qui viendra en premier», a-t-il confié. Amira Arfaoui, joueuse du Werder et traductrice, a précisé: «Il a déjà le passeport espagnol, attend celui de la Suisse, et on verra bien.»