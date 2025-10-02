Murat Yakin peut compter sur tous ses cadres, à l'exception de Denis Zakaria, pour aller affronter la Suède et la Slovénie. Deux joueurs sont appelés pour la première fois: Luca Jaquez et Adrian Bajrami, deux défenseurs.

Sans surprise, Murat Yakin mise sur la continuité pour défier la Suède et la Slovénie

Manuel Akanji et Nico Elvedi devraient composer la défense centrale de la Nati cette fois encore. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a décidé, sans surprise, de miser sur la continuité pour aller affronter la Suède (le 10 octobre) et la Slovénie (le 13), les deux fois à l'extérieur.

Le groupe qui a battu le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0), les deux fois à Bâle le mois dernier, est ainsi reconduit dans son intégralité, à l'exception de Denis Zakaria, blessé avec Monaco et absent longue durée, et de Michel Aebischer, lui aussi blessé. Le Genevois et le Fribourgeois n'avaient cependant joué qu'un rôle marginal lors de ces deux succès inauguraux sur la route du Canada, des Etats-Unis et du Mexique. Ardon Jashari est lui toujours blessé.

Luca Jaquez, le défenseur masqué du VfB Stuttgart. Photo: Icon Sport via Getty Images

Seules nouveautés, les présence de Luca Jaquez, le défenseur de Stuttgart, arrivé cet été en Bundesliga en provenance du FC Lucerne, ainsi que d'Adrian Bajrami, défenseur central du club lucernois, lequel a officiellement changé de nationalité sportive auprès de la FIFA ces derniers jours, passant de l'Albanie à la Suisse. A noter qu'Andi Zeqiri est de retour en sélection, lui qui vient de signer au Widzew Lodz, en première division polonaise.

La même équipe qu'en octobre? Probable

En ce qui concerne l'équipe-type, Murat Yakin ne devrait rien changer non plus, tant les deux matches d'octobre lui ont donné satisfaction. Et vu qu'aucun des onze titulaires n'est blessé ou en méforme, il y a fort à parier que la Nati s'avancera avec une défense à quatre composée de Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez.

L'ailier vaudois Dan Ndoye est en forme avec Nottingham Forest. Photo: IMAGO/Every Second Media

Au milieu, Granit Xhaka, Remo Freuler et Fabian Rieder sont en pole position. Devant, Breel Embolo, Ruben Vargas et Dan Ndoye n'ont dernièrement donné aucune raison à leur sélectionneur de les asseoir sur le banc, bien au contraire.

«Nous nous sommes créé une bonne situation de départ avec ces deux premiers matchs. Désormais, deux rencontres difficiles à l’extérieur nous attendent, au cours desquelles nos adversaires nous mettront à l’épreuve», explique Murat Yakin. «Nous voulons engranger d’autres points afin de nous rapprocher de notre grand objectif, la Coupe du monde 2026.»

Le soutien des supporters sera garanti: pour la rencontre contre la Suède, 1800 fans de la Nati ont déjà acheté leur billet, et à Ljubljana, environ 800 supporters suisses devraient être présents.

Un point à Stockholm serait une bonne affaire

L'équipe de Suisse se rassemblera lundi à Saint-Gall, où elle s'entraînera trois jours avant de décoller en direction de Stockholm jeudi. Vendredi, il sera l'heure d'affronter la Suède de Viktor Gyökeres et de faire, peut-être, un pas supplémentaire en direction de la Coupe du monde. Au vu de la situation dans ce groupe (Suisse 6 points, Kosovo 3, Suède 1, Slovénie 1), un match nul serait même une bonne affaire, mais gagner placerait la Suisse sur une voie royale. Une défaite, par contre, et le suspense serait relancé et le ticket direct pour l'Amérique du Nord et le Mexique redeviendrait incertain pour les hommes de Murat Yakin.