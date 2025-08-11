Mario Balotelli, libre depuis la fin de son contrat au Genoa, admet qu'il aurait «pu faire plus d'efforts» durant sa carrière. L'attaquant italien de 35 ans cherche un nouveau club pour jouer encore 2-3 ans.

Mario Balotelli est libre depuis la fin de son contrat à Gênes. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Dans une interview accordée à la «Gazzetta dello Sport», l'attaquant italien Mario Balotelli a fait part de certains regrets concernant sa longue carrière. Actuellement sans club après la fin de son contrat avec le Genoa, le joueur de 34 ans a déclaré: «Globalement, j'aurais pu faire plus d'efforts. Mon seul regret concerne l'équipe nationale: j'aurais pu jouer davantage.»

Balotelli, qui fêtera ses 35 ans cette semaine, n'a disputé que 56 minutes en 6 apparitions avec le Genoa la saison dernière. Malgré cela, il affirme vouloir continuer à jouer «encore deux ou trois ans» et cherche un club qui lui fera confiance. L'ancien joueur de l'Inter, Manchester City et l'OGC Nice entre autres, a également évoqué son rêve de jouer pour le Real Madrid. Il souhaite ensuite terminer sa carrière aux côtés de son frère Enock Barwuah, qui évolue en quatrième division italienne.

Revenant sur sa carrière en équipe nationale italienne (36 sélections, 14 buts), Balotelli a ajouté: «Certains ne voulaient pas de moi en équipe nationale... Mais c'est du passé.» Ces déclarations interviennent après une carrière marquée par des hauts et des bas pour le talentueux mais souvent controversé attaquant. Après avoir brillé à l'OM en 2019 (8 buts en 15 matches), Balotelli a enchaîné plusieurs expériences en Italie, en Turquie et en Suisse, avec des résultats mitigés.