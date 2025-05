Le tournoi Impulstar, organisé par Jean Miolard (gauche), approche Photo: DR

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est un peu le stress», sourit Jean Miolard, au moment d'évoquer l'avancée des préparatifs en vue du tournoi Impulstar qui vivra sa première édition le 7 juin prochain. «Il y a des choses à peaufiner, à verrouiller. C'est un gros événement, il y a une grosse organisation derrière.»

Celle-ci mènera dans un premier temps aux qualifications pour le tournoi principal. Elles auront lieu le 10 mai, à l'ECOLINT de Genève. «Les joueurs inscrits, les garçons de 14 à 16 ans et les filles de 14 à 17 ans, tous munis d'une autorisation parentale, auront rendez-vous à 9h sur place. Ensuite, des matches toute la matinée avant une première coupe. Puis, à nouveau des parties à cinq contre cinq durant l'après-midi avant l'annonce des finalistes», explique l'organisateur.

Quelques places encore disponibles

Pour faire des choix entre les différents participants, l'ancien joueur passé notamment par le Paris FC et le Red Star aura le soutien de plusieurs autres ex-joueurs et scouts. «Nous irons en finale avec huit équipes de garçons et quatre équipes de filles», indique Jean Miolard, ajoutant attendre entre 60 et 80 équipes disputer les qualifications. Beaucoup d'appelé, peu d'élus. «Comme dans les centres de formations. C'est dur, mais c'est la réalité.»

La journée de la finale, prévue le 7 juin, sera cependant prévue pour ne faire que des heureux. «Les choses débuteront à 8h30 et les phases finales du tournoi se disputeront jusqu'à 15h. Mais il y aura de l'animation jusqu'à 21h avec notamment un match de gala entre une sélection d'anciens joueurs du Servette FC et une équipe All Star. Sans oublier la venue d'une grande star de la chanson», annonce Jean Miolard, préférant garder la surprise quant à l'identité de cet invité mystère. «Les jeunes pourront également rencontrer des joueurs professionnels en activité qui soutiennent le projet, comme Dereck Kutesa, Nicolas Vouilloz ou encore Kastriot Imeri.»

«Il pourra y avoir jusqu'à 1000 spectateurs, et il n'y aura aucune entrée à payer», précise-t-il. «Pour les qualifications, il reste encore quelques places. Pour s'inscrire, il suffit de m'envoyer un mail à assoce.lbvc@gmail.com. Premiers arrivés, premiers servis.»