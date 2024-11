Il était autrefois l'un des joueurs préférés de Murat Yakin en équipe nationale, mais Noah Okafor s'est retrouvé écarté de la Nati après l'Euro. Tout a débuté en mars, en Irlande et au Danemark.

1/10 Noah Okafor est de retour! Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

La plus grande surprise annoncée jeudi au Letzigrund par l’entraîneur de l’équipe nationale, Murat Yakin, est le retour de Noah Okafor (24 ans) avec la Nati. «Tout le monde peut faire des erreurs, c'est humain», déclare Murat Yakin. Des erreurs? En septembre, le sélectionneur justifiait encore l'absence de Noah Okafor en critiquant ses performances. Mais lorsqu’on interroge l’entourage de la Nati, le terme «erreur» semble en effet plus approprié pour expliquer la disgrâce de l'attaquant cet été.

Le potentiel de Noah Okafor est pourtant incontestable. Transféré de Salzbourg à Milan pour environ 15 millions de francs en 2023, il a rejoint un club de haut niveau européen. Cette saison, il a démarré cinq matches de Serie A et fait trois apparitions en Ligue des champions. L’an dernier, l’ailier a marqué six buts en 28 rencontres de championnat. Comment expliquer alors qu’un joueur du calibre de Noah Okafor tremble pour retrouver sa place en équipe nationale?

Des performances décevantes lors des matchs amicaux de mars

Ces dernières semaines, Blick a échangé avec des sources très proches de l’équipe nationale. Leur récit dresse le portrait d’un jeune joueur qui, s’il n’a pas toujours brillé sous le maillot de la Nati, a surtout suscité le mécontentement en coulisses, tant auprès de l’équipe d'entraîneurs et du staff que de ses coéquipiers.

Tout a commencé en mars. Murat Yakin cherchait un remplaçant pour Breel Embolo, blessé, pour les matchs amicaux contre le Danemark et l’Irlande. À Copenhague, Noah Okafor est titulaire, et il entre en jeu à Dublin. Ses performances déçoivent, et Murat Yakin montre son agacement.

Avant l'Euro, Noah Okafor arrive tard au camp de la Nati à Saint-Gall, ayant dû se rendre en Australie pour des engagements promotionnels avec son club. Le lendemain de son arrivée, la Nati joue un match de préparation contre l’Estonie, où il ne participe pas. Lors du dernier test contre l’Autriche, il ne figure pas dans le onze de départ, ce qui suscite son incompréhension. Noah Okafor aurait alors demandé un entretien avec Pierluigi Tami, directeur de la Nati et supérieur de Murat Yakin, la veille du match. Murat Yakin est également présent à cet échange, mais l'initiative de Noah Okafor n'aboutit pas à plus de temps de jeu.

Rencontre entre Pierluigi Tami, le père et les frères de Noah Okafor

Noah Okafor aurait poursuivi son comportement peu exemplaire durant l'Euro, apparaissant ronchon et parfois irrespectueux, selon ses coéquipiers et le staff. Ses performances à l’entraînement sont jugées médiocres. Son attitude de «superstar» aurait surpris et irrité ses coéquipiers.

Sans surprise, Noah Okafor n’a pas obtenu de temps de jeu durant l'Euro. Mais c’est après l’élimination en quart de finale contre l'Angleterre que les choses s'enveniment. De retour à Zurich, le père et les frères de Noah Okafor expriment leur mécontentement à Pierluigi Tami lors d’une discussion au restaurant. Selon ce que des sources ont expliqué à Blick, cet échange a été plus émotionnel que ce que Pierluigi Tami aurait jugé approprié, et Murat Yakin n'a pas apprécié que la famille de Noah Okafor ne s’adresse pas directement à lui.

Plusieurs entretiens mènent à son retour dans la Nati

Personne dans l'entourage de la Nati n’a été surpris de l’absence de l'attaquant dans la sélection de Murat Yakin, malgré ses apparitions en Serie A. Absent lors de l’Euro et des rendez-vous médiatiques, Noah Okafor avait réagi sur Instagram à sa non-sélection: « Cela fait mal d’entendre et de lire que je n’aurais pas eu une bonne attitude. On insinue que je n’ai pas tout donné pour jouer.»

Selon Blick, plusieurs échanges ont eu lieu entre Murat Yakin et Noah Okafor ainsi qu’entre Pierluigi Tami et l’attaquant. Ces discussions auraient abouti au retour du Bâlois. «Parler ne sert à rien. Il peut prouver sa motivation uniquement sur le terrain», affirme Murat Yakin à propos de son retour.

Tous préfèrent garder le silence sur les incidents entourant l’Euro. Pierluigi Tami et Murat Yakin refusent de s'exprimer, tandis que Noah Okafor et son management n’ont pas souhaité répondre aux sollicitations de Blick.