Plus de 250'000 francs perdus, rejeté par sa famille et entraîné pendant des années dans l’engrenage de la dépendance au jeu: en Allemagne, un ancien entraîneur de football livre un témoignage poignant sur sa chute et ses épreuves.

«Elle m'a pris mon identité, ma famille et la femme de mes rêves»

1/4 L'ex-entraîneur de football Helge Hohl a rendu publique sa dépendance au jeu. Photo: IMAGO/Fotografie73

«Tout a commencé à 17 ans, de manière prétendument inoffensive, avec le poker, puis s’est enchaîné la roulette au casion et les paris sportifs en ligne, pour finir avec des placements à risque en bourse». Ce parcours, que Helge Hohl décrit comme une descente vers la dépendance au jeu, raconte l’histoire de sa vie.

Cet Allemand de 34 ans avait gravi les échelons comme entraîneur jusqu’à l’ancien club de Bundesliga, Alemannia Aachen. Helge Hohl est resté sur la ligne de touche de l’équipe jusqu’à l’été 2023. Depuis, il n’a plus dirigé d’équipe.

Dans un post bouleversant sur Facebook, Helge Hohl explique maintenant pourquoi. Il y décrit son combat de plusieurs années contre lui-même et contre la dépendance. «Depuis des années, je maintiens une façade, ce qui m’a coûté énormément d’énergie. Je ne veux plus de cela», écrit l'ancien entraîneur, avant de revenir sur son passé avec des mots poignants.

Voyager à l’étranger pour jouer

Les dernières années ont été un «chemin à travers l’enfer», pendant lequel Helge Hohl a perdu une grande partie de sa vie. « Le pire dans mon addiction, ce sont les blessures que j’ai infligées à ceux que j’aime le plus. La dépendance m’a tout pris: mon identité, ma famille, et la femme de mes rêves».

Au fil des années, Helge Hohl a misé des sommes astronomiques, jusqu’à 1000 euros sur un seul pari sportif. Il a tenté de limiter les dégâts en se faisant interdire l’accès à tous les casinos allemands, comme il l’a raconté au journal Krone.

Mais cela n’a pas suffi. L'Allemand a ensuite traversé plusieurs fois la frontière pour jouer en Hollande ou en Belgique. Il a également tenté sa chance à la bourse, perdant jusqu'à 40'000 euros en une seule journée.

Une thérapie pour reconstruire sa vie

Les dettes et les comportements impulsifs ont finalement conduit son épouse à prendre une décision radicale: «Elle m’a mis à la porte», explique Helge Hohl.

Entre-temps, il a suivi une thérapie résidentielle et commence désormais à prendre le contrôle de sa vie en partageant son histoire. Reste à savoir s’il retrouvera un jour sa place sur la ligne de touche d’un terrain de football.