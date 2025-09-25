Wayne Rooney s'est confié sur son addiction à l'alcool dans un podcast. L'ex-attaquant de Manchester United estime que sans le soutien de sa femme Coleen, il n'aurait pas survécu.

Wayne Rooney: «Si ma femme n'avait pas été là, je serais mort»

La légende de Manchester United a parlé comme rarement de son addiction à l'alcool dans un podcast. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

L’ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, s’est confié sur son combat contre l’alcoolisme dans un podcast animé par son ancien coéquipier Rio Ferdinand. Selon ses propos relayés par «L’Équipe», Rooney a reconnu avoir eu une «relation toxique à l’alcool» pendant plusieurs années de sa carrière. Le joueur anglais de 39 ans a notamment déclaré: «Je voulais sortir, profiter de mes amis et passer une bonne soirée. J’ai fini par aller trop loin, bien sûr. Je traversais une période très difficile.»

Il a ajouté que l’alcool était au cœur de ses problèmes à l’époque. La légende des Red Devils a révélé qu’il cachait son addiction, allant jusqu’à utiliser des gouttes pour les yeux et mâcher du chewing-gum pour masquer les effets de l’alcool avant l’entraînement. «J’avais bu pendant deux jours d’affilée», a-t-il confié. L’ancien international anglais (120 sélections, 53 buts) a souligné le rôle crucial joué par son épouse Coleen pour surmonter cette dépendance. «Je crois sincèrement que si elle n’avait pas été là, je serais mort», a-t-il affirmé.

Ces révélations de Rooney pourraient encourager d’autres personnes dans le milieu du sport à parler ouvertement de leurs problèmes d’addiction. Son histoire pourrait servir d’avertissement aux jeunes joueurs sur les dangers potentiels liés à la célébrité et à la pression dans le football professionnel. Cette interview marque un tournant dans la carrière post-joueur de Rooney puisqu’il ne s’était jamais livré autant sur la question par le passé.