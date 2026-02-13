«Quand ma femme n'est pas là, je dors dans le salon»

Arrivé à Sunderland pour relever un nouveau défi, Granit Xhaka assume son exigence sur le terrain. Dans une interview accordée à la BBC, le Bâlois dévoile une facette plus intime de sa vie.

Ramona Bieri

L'été dernier, Granit Xhaka a décidé de relever un nouveau défi et l'a trouvé à Sunderland, en Premier League. «J'ai eu le sentiment que c'était le bon club pour moi, parce que les gens y sont modestes», a-t-il expliqué à la BBC pour justifier son choix.

Les offres ne manquaient pas, et il n'en avait jamais reçu autant. Xhaka a pris la décision de rejoindre Sunderland, après un entretien téléphonique de vingt minutes avec le propriétaire du club.

«Je n'ai pas besoin d'amis sur le terrain»

Xhaka évoque aussi l'homme qu'il est. Il sait que de nombreux joueurs ne l'apprécient pas sur le terrain, parce qu'il donne une impression d'arrogance et qu'il provoque. Le Bâlois ne considère pas cela comme un compliment. Mais il précise également qu'il ne cherche pas à se faire des amis sur la pelouse, où l'objectif est de gagner. «Si je veux gagner, j'exige beaucoup de moi-même», explique le capitaine de l'équipe de Suisse. «Et si j'exige beaucoup de moi-même, j'en demande aussi beaucoup aux autres. Parfois, c'est mal interprété.»

Dans la sphère privée, il est très différent. Interrogé sur un trait surprenant de sa personnalité, Xhaka répond: «Je déteste être seul». Le Bâlois révèle alors un aspect plus intime de sa vie familiale. «Quand ma femme et mes enfants ne sont pas là, je ne peux pas dormir dans notre lit. Je me sens alors tellement seul.» Il préfère alors s'installer dans le salon pour la nuit.

Un homme très attaché à sa famille

Cette confidence peut étonner, mais elle souligne combien Xhaka est attaché à sa famille. Il n'est donc pas surprenant que l'un des moments les plus difficiles de sa carrière ait été son premier départ loin des siens, à 19 ans. «Cela a été très difficile pour moi. Tout le monde sait à quel point je suis proche de ma famille, et c'était compliqué d'être séparé d'elle.» Le fait qu'il ait envisagé de rentrer chez lui après six mois, alors que la situation ne correspondait pas à ses attentes, illustre l'ampleur de cette épreuve.

Son père l'en a dissuadé, en le soutenant et en lui lançant: «Si tu pars maintenant, tu partiras toujours. Alors lève la tête et continue à travailler». Xhaka l'a écouté et a ainsi posé la première pierre de sa brillante carrière.