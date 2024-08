Grand revirement à venir? Shaqiri va-t-il finalement rester à Chicago jusqu'à la fin de l'année?

Xherdan Shaqiri (32 ans) pourrait rejouer pour Chicago Fire. Jusqu'à présent, aucune discussion sur une éventuelle résiliation de contrat n'a eu lieu et l'équipe de MLS n'a pas non plus reçu d'offre d'autres clubs.