Malgré la grogne populaire, la FIFA semble connaître un énorme succès dans la vente de ses billets pour sa prochaine Coupe du monde. Son président, Gianni Infantino, avance des chiffes démentiels.

Blick Sport

Le prix élevé des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 a suscité de vives critiques un peu partout dans le monde ces dernières semaines. Plusieurs voix se sont élevées, appelant la FIFA à réagir afin de préserver un minimum d’accessibilité pour l’une des plus grandes manifestations de la décennie en termes d’envergure. Et malgré cela, l’effervescence autour de l’événement ne semble pas retomber.

Car oui, ce lundi, à l’occasion de la séance d’ouverture du Sommet mondial du sport à Dubaï, Gianni Infantino a révélé que la FIFA aurait reçu 150 millions de demandes de billets en seulement 15 jours pour la prochaine Coupe du monde, disputée du 11 juin au 19 juillet. Le président de la plus grande instance mondiale du football s’en est d'ailleurs félicité: «On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde.»

Aujourd’hui, la demande est déjà trente fois supérieure au nombre de billets disponibles. Et si ces chiffres se confirment, elle n’aurait donc jamais été aussi élevée dans l’histoire de la Coupe du monde, et de loin. Les États-Unis, pays hôte, ainsi que l’Allemagne et l’Angleterre figurent parmi les nations dont les supporters plébiscitent le plus de billets.