La justice genevoise enquête sur l'enlèvement d'un jeune footballeur français à Nyon. La victime a été forcée de monter dans une voiture, frappée et menacée pour une dette de 4800 francs. Neuf suspects dans la vingtaine ont été arrêtés.

La justice genevoise enquête sur un enlèvement survenu le 29 septembre à Nyon, impliquant un jeune footballeur français tout juste majeur. Selon «24 Heures», la victime attendait son bus après un entraînement au centre sportif de Colovray lorsque trois hommes ont surgi d’une voiture grise immatriculée à Genève, exigeant le remboursement d’une dette.

Sous la menace, le footballeur a été forcé de monter dans le véhicule. Il a été frappé et menacé, notamment avec la crosse d’une arme de type Glock, selon ses dires. Les ravisseurs l’ont conduit à Lancy, puis dans un bois à Satigny, tentant encore de récupérer l’argent auprès de proches. Face à leur échec, ils l'ont finalement abandonné, lui ordonnant de réunir l’argent pour le lendemain matin. Choquée, la victime a pris un tram et alerté la police avant de perdre connaissance, nécessitant son transport aux HUG.

Des pressions qui se poursuivent sur les réseaux sociaux

Le lendemain, le jeune Français a continué à recevoir des messages pressants sur Snapchat. Avec l’aide de la police genevoise, un rendez-vous a été organisé près de la gare de Cornavin, menant à plusieurs arrestations, dont un joueur de Servette. Celui-ci nie toute implication dans l’enlèvement, affirmant n’avoir fait que transporter un autre suspect. Un autre protagoniste a déclaré avoir agi sous la contrainte d’un homme basé à Lyon, qui l’aurait menacé de «brûler chez lui» si la créance n’était pas recouvrée.

Des messages vocaux envoyés à la victime témoignent de la violence verbale des ravisseurs: «Si tu n’as pas l’argent, t’es mort.» L’enquête a conduit à l’arrestation de neuf suspects, tous dans la vingtaine. L’un d’eux a admis avoir participé à l’opération pour rembourser une dette personnelle, tout en niant avoir eu recours à la violence. Le footballeur a expliqué qu’en mars dernier, il aurait été impliqué dans une possible escroquerie en mettant son compte bancaire à disposition, où le montant réclamé aurait transité.