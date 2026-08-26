Xavi: «J'arrive à l'université du football»

L'ancien métronome du FC Barcelone est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Il a été présenté à la presse mardi et a vanté le football néerlandais.

AFP Agence France-Presse

Premier sélectionneur étranger des Pays-Bas depuis 1978, Xavi Hernandez a mis en avant sa «connexion» avec le football néerlandais, «l'université» du jeu, mardi lors de sa présentation aux médias locaux.

«J'ai beaucoup de connexion avec ce pays. Mon sentiment aujourd'hui est que j'arrive à l'université du football», a dit l'Espagnol qui a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu'au terme du Mondial 2030.

«Seul l'avenir m'intéresse»

«Je comprends les questions (sur ma nationalité), mais j'ai beaucoup appris du football néerlandais. Enfant, les Oranje représentaient pour moi le beau football», a-t-il ajouté, insistant sur son intention de mettre en place «une équipe dominante» en «renonçant» à évoluer avec cinq défenseurs.

«J'opterai pour le 4-3-3 ou le 3-4-3, des schémas qui permettent de mieux dominer», a-t-il indiqué, en rupture avec les tactiques mises en place par ses prédécesseurs Louis van Gaal ou Ronald Koeman «pour qui il a beaucoup de respect». «Mais le passé n'est pas important. Seul l'avenir m'intéresse», a déclaré l'ancien joueur du Barça qui prend la succession de Koeman, démissionnaire au lendemain de l'élimination aux tirs au but de son équipe en 16es de finale de la Coupe du monde par le Maroc.

Le troisième choix

Xavi, 46 ans, assure n'avoir pas pris ombrage de n'être que le troisième choix de la Fédération néerlandaise dans sa quête d'un nouveau sélectionneur. «Arriver après Pep Guardiola et Arne Slot, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Avoir été choisi est un honneur. Point», a-t-il tranché.

Xavi, champion du monde en tant que joueur en 2010, a commencé sa carrière d'entraîneur principal en 2019 avec le club Qatari d'Al Sadd SC, avant de prendre en 2021 les rênes du Barça, où il a succédé, déjà, à Ronald Koeman. Il y a remporté une Liga et une Supercoupe d'Espagne, avant d'être remercié à la fin de la saison 2024.

Des débuts contre l'Allemagne

Sa présence à la tête des Pays-Bas sera sa première expérience en tant que sélectionneur, «un nouveau chapitre qui va me permettre de joueur un Euro et un Mondial», s'est réjoui celui qui espère imprimer sa marque «rapidement».

Son premier match à la tête des Oranje est programmé le 24 septembre à l'occasion de la première journée de Ligue des nations face à l'Allemagne de Jürgen Klopp. «L'une des meilleures équipes d'Europe avec l'un des meilleurs entraîneurs de ces dernières années. Mais nous serons prêts», a-t-il assuré.







