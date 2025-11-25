L'équipe nationale des moins de 17 ans a prouvé une fois de plus lors de la Coupe du monde à Doha que la Suisse avait un bel avenir footballistique devant elle. Mais qui sont nos plus grands espoirs? Voici onze étoiles montantes du football suisse.

1/13 Théodore Pizarro est dans les buts de l'équipe M19 du SC Fribourg. Photo: imago/Ulmer/Teamfoto

Christian Finkbeiner

Gardiens:

Théodore Pizarro (17 ans, SC Fribourg)

Le malchanceux de la Coupe du monde M17: il s’est blessé à la cheville lors du troisième match de groupe contre le Mexique et a dû rentrer chez lui. Le Vaudois, qui pourrait également jouer pour le Cameroun, évolue dans les buts des M19 du SC Fribourg. Très fort athlétiquement et excellent sur sa ligne, il mesure déjà 1,90 m.





Défense:

Zachary Athekame (20 ans, Milan)

Déjà intégré à un grand club européen, il fait régulièrement des apparitions avec l’équipe première de Milan. Latéral droit solide défensivement, il ne perd presque jamais ses duels. Son parcours est atypique: il a débuté dans le football amateur, n’étant pas considéré comme suffisamment talentueux dans le centre de formation du Servette. Il a déjà eu un premier aperçu de l’équipe nationale.

Sascha Britschgi (19 ans, Parme)

À peine intégré à l’effectif de la première équipe du FC Lucerne, le défenseur latéral a été transféré cet été en Serie A à Parme, où il s’est rapidement imposé comme titulaire. Rapide, ambidextre et capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, il parvient à trouver des solutions même sous pression. S’il poursuit sur cette trajectoire, une participation à la Coupe du monde 2026 pourrait rapidement devenir une réalité pour lui.

Olivier Mambwa (16 ans, YB)

Latéral gauche et l’un des héros de la Coupe du monde M17, il a fait ses débuts avec Young Boys cette saison. Il se distingue dans tous les domaines: vitesse, puissance et robustesse physique. Gaucher, il est né d’un père originaire de la République démocratique du Congo et d’une mère de Berne.

Loun Srdanovic (19 ans, Servette)

Arrière droit originaire de Genève, il est lui aussi considéré comme une grande promesse. Dynamique, puissant et extrêmement rapide (36 km/h), il correspond parfaitement au profil du défenseur moderne. Reste à savoir s’il saura éviter les blessures.





Milieu de terrain:

Ethan Bruchez (17 ans, Lausanne)

De nombreux grands clubs s’intéressent déjà à lui, notamment pour sa remarquable intelligence de jeu. Capable de résoudre de nombreuses situations en une seule touche, il complique la tâche des adversaires. Toujours en Promotion League avec les M21 du Lausanne-Sport, il devrait rapidement intégrer l’équipe première, avec laquelle il a déjà fait ses débuts la saison dernière.

Mladen Mijajlovic (17 ans, SC Fribourg)

Binational suisse et serbe, il s’est fait remarquer par ses buts et ses distinctions de joueur du match lors de la Coupe du monde M17. Brillant techniquement, il ambitionne de devenir professionnel au SC Fribourg. Mesurant 1,75 m et encore frêle, certains s’interrogent sur sa capacité physique à évoluer au plus haut niveau.

Cheveyo Tsawa (18 ans, Zurich)

Titulaire au FC Zurich et dans l’équipe nationale M21 malgré son jeune âge, il se distingue par son intensité dans les duels et son efficacité dans la récupération du ballon. À l’aise avec le ballon, il se montre également très constructif et impressionne par sa vitesse et ses qualités de course.





Attaque:

Enrique Aguilar (18 ans, Salzbourg)

Issu du centre de formation du Red Bull Salzbourg, l’attaquant allie vitesse, technique et dynamisme. Considéré comme l’un des plus grands talents suisses, il a déjà été utilisé par l'équipe première du club cette saison, notamment en Europa League. Détenteur des passeports suisse et espagnol, il dispose d’un potentiel exceptionnel.

Alessandro Vogt (20 ans, Saint-Gall)

Révélation de la saison en Super League et déjà bien connu du grand public, il se distingue par sa puissance physique, son énergie débordante et sa capacité à se projeter rapidement vers le but. Il l’a récemment confirmé face à la France en M21, en marquant contre l’un des meilleurs défenseurs centraux européens de sa catégorie et en se créant plusieurs occasions.

Andrej Vasovic (18 ans, Lucerne)

Il a débuté la saison avec l’équipe première du FCL, disputant trois matches. Solide techniquement et très combatif, il sait parfaitement utiliser son corps et brille dos au but. Avant-centre de l’équipe nationale suisse M19, il a marqué six buts en huit matches internationaux cet automne.