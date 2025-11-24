Naples s'intéresserait au milieu suisse Johan Manzambi (20 ans) pour remplacer Kevin De Bruyne, blessé. Le jeune Genevois, sous contrat avec Fribourg jusqu'en 2030, est estimé à 14 millions de francs suisses.

Un grand club de Serie A serait intéressé par Johan Manzambi

Johan Manzambi va-t-il rejoindre la Serie A? Photo: IMAGO/Buzzi

Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, publié sur X, Naples s’intéresserait à l’international suisse Johan Manzambi (20 ans). Le Genevois pourrait prendre le relais de Kevin De Bruyne (34 ans), le maître à jouer du milieu de terrain des champions d’Italie en titre, indisponible plusieurs mois en raison d’une blessure à la cuisse.

Valeur marchande à 14 millions

Si la rumeur se confirmait, Naples devrait probablement dépenser une somme importante: le contrat de Johan Manzambi avec le SC Fribourg court jusqu’en 2030, et sa valeur marchande est estimée à environ 14 millions de francs suisses, grâce à ses bonnes performances en Bundesliga et avec l’équipe nationale suisse.