Johan Manzambi va-t-il rejoindre la Serie A?
Photo: IMAGO/Buzzi
Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, publié sur X, Naples s’intéresserait à l’international suisse Johan Manzambi (20 ans). Le Genevois pourrait prendre le relais de Kevin De Bruyne (34 ans), le maître à jouer du milieu de terrain des champions d’Italie en titre, indisponible plusieurs mois en raison d’une blessure à la cuisse.
Valeur marchande à 14 millions
Si la rumeur se confirmait, Naples devrait probablement dépenser une somme importante: le contrat de Johan Manzambi avec le SC Fribourg court jusqu’en 2030, et sa valeur marchande est estimée à environ 14 millions de francs suisses, grâce à ses bonnes performances en Bundesliga et avec l’équipe nationale suisse.