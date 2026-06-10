Quels seraient les pires adversaires pour les Suissesses?

La troupe de Rafel Navarro sait désormais qui sont les potentiels opposants qu'il faudra battre en barrages pour se qualifier pour le Mondial au Brésil. Le tirage au sort aura lieu le 18 juin à Nyon.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Six matches, cinq victoires, un nul, 18 buts marqués, 5 encaissés. La Suisse a fait le job en s'assurant la première place de son groupe des éliminatoires pour le Mondial 2027. Les qualifications se disputant selon le format de la Ligue des nations et la troupe de Rafel Navarro évoluant en deuxième division, la route jusqu'au Brésil est encore très longue. Il y aura, au minimum, deux tours de barrage.

A l'heure actuelle, seules quatre nations européennes ont leur billet en poche: l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et la France, qui ont fini en tête de leur poule, composée d'équipes de Ligue A. Le tirage au sort du 18 juin permettra d'en savoir plus sur les chances des Suissesses de disputer le 3e Mondial de leur histoire, après 2015 et 2023. Une chose est sûre, il faudra éviter l'Angleterre, double championne d'Europe en titre.

Lors du premier tour des barrages, la Nati, qui aura toutefois l'avantage de jouer son match retour à domicile, affrontera une équipe ayant terminé deuxième ou troisième de son groupe de deuxième division. Suivant le tirage, cela ne sera pas une tâche aisée. La République tchèque, la Belgique et surtout la Finlande, contre qui elle avait arraché le nul, et la qualification pour les quarts, à la 90e lors du dernier Euro, représenteraient des adversaires compliqués. En revanche, la Slovaquie, Israël ou l'Albanie seraient perçus comme un bon tirage.

La Nati, première équipe de Ligue B

En cas de succès, le deuxième tour des barrages, contre une sélection qui s'est classée deuxième ou troisième d'un groupe de première division, sera encore plus ardu, d'autant plus que le retour aura lieu à l'extérieur. Outre les Lionesses, la Suède, l'Italie et les Pays-Bas sont des équipes qui évoluent un cran au-dessus de la Nati. L'Irlande, l'Islande, la Norvège ou l'Autriche seraient, en revanche, des opposants beaucoup plus abordables. Ces sélections devront toutefois franchir leur premier tour contre des équipes évoluant en Ligue C. L'expression «il n'y a plus de petites équipes» n'étant pas encore valable pour le football féminin, voir la Bosnie-Herzégovine, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, la Croatie, la Hongrie, la Grèce, la Roumanie ou la Biélorussie accéder au deuxième tour constituerait un tremblement de terre.

Passer ces deux obstacles ne serait toutefois pas encore une garantie pour se qualifier pour le Mondial 2027. En effet, sur les huit équipes qui ressortiront victorieuses de ces barrages, il n'y en a que sept qui obtiendront leur sésame. La dernière devra passer par un barrage intercontinental en février prochain. Le classement des éliminatoires fait foi. Avec 16 points, la Suisse a fait mieux que les autres vainqueurs de groupe de Ligue B: 14 pour le Pays de Galles, 15 pour le Portugal et 14 pour l'Ecosse. Si l'une de ces équipes passe également les deux tours de barrage, la Nati sera directement qualifiée. Si les sept autres proviennent de Ligue A, elle disputera un autre barrage contre des équipes d'autres continents.