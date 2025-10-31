Le Bayern Munich remporte une victoire 4-1 contre Cologne en Coupe d'Allemagne, malgré une controverse sur un but hors-jeu. Cette 14e victoire consécutive établit un nouveau record pour le club bavarois en début de saison.

Colère à Cologne après un but du Bayern

1/5 Marius Bülter (à g.) s'énerve après la défaite 4-1 en Coupe d'Allemagne. Photo: IMAGO/pepphoto

Lino Dieterle

Le Bayern a encore eu le dernier mot. Malgré une entame compliquée, les hommes de Vincent Kompany se sont imposés 4-1 face à Cologne lors du 2e tour de la Coupe d’Allemagne. Les Colognais avaient pourtant ouvert le score par Ragnar Ache (31e), avant que les Munichois ne réagissent immédiatement: Luis Diaz (36e) puis Harry Kane (38e) ont retourné la situation en deux minutes.

En seconde période, Harry Kane (64e) a signé un doublé, avant que Michael Olise (72e) ne scelle définitivement la victoire.

Une égalisation entachée d’une erreur

Petit bémol toutefois: le but de l’égalisation, inscrit par Luis Diaz, n’aurait jamais dû être validé. Le joueur anglais était clairement en position de hors-jeu. Mais comme le VAR n’est pas utilisé lors du 2e tour de la Coupe d’Allemagne, la réalisation a été accordée.

L’ancien arbitre international Manuel Gräfe n’a pas mâché ses mots sur X: «Cela n’a rien à voir avec l’absence du VAR», a-t-il estimé. Il a dénoncé avant tout «un manque de concentration de l’assistant», qui n’a pas vu un «hors-jeu flagrant».

La colère de Cologne

Les joueurs de Cologne, eux, avaient bien remarqué l’erreur. «Aujourd’hui, nous aurions effectivement eu besoin du VAR», a réagi sobrement le gardien Ron-Robert Zieler après le match. «A un mètre ou un mètre et demi près, j’aurais aimé qu’on le voie», a-t-il ajouté.

L’attaquant Marius Bülter, en revanche, a eu du mal à cacher sa frustration. «Cette décision est extrêmement amère», a-t-il confié sur Sky. Ce qui l’a le plus agacé, c’est la réaction de l’arbitre Tobias Welz: «Je voulais lui parler après la mi-temps, mais il m’a répondu qu’il n’avait pas revu la scène. Il m’a pris pour un imbécile, et cela m’a énormément énervé.»

Selon Marius Bülter, l’assistant lui a pourtant confirmé que la séquence avait bien été visionnée à la pause. L’attaquant a finalement relativisé: «Tout va bien, les erreurs arrivent. Mais il faut simplement les assumer.»