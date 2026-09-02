Devant 1712 personnes à la Praille les Grenat ont battu le Sparta Prague (3-0) en barrages retour et se qualifient pour la phase de ligue de la C1. La gardienne Jacintha Weimar a été décisive.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Servette Chênois est de retour dans la cour des grandes! Cinq ans après avoir disputé la phase de poules de la Champions League, les Genevoises retrouvent la phase de ligue de la C1. Battues 3-2 la semaine dernière sur la pelouse du Sparta Prague lors du match aller des barrages, elles ont renversé la vapeur en s'imposant 3-0 contre les Tchèques, mercredi à la Praille. Une qualification acquise toutefois dans la douleur, après une première période maîtrisée.

S’appuyant sur une majorité de joueuses qui avaient décroché le titre de championnes de Suisse la saison dernière, les Servettiennes ont tout de suite pris le jeu à leur compte. Mais, face à des Tchèques venues pour casser le jeu et procéder en contre, il a fallu attendre la 20e minute pour voir la première opportunité genevoise. Daïna Bourma a lancé en profondeur Asun Martinez, qui a offert un caviar à Magdalena Sobal. La serial buteuse n’a pas manqué pareille aubaine, ne laissant aucune chance à Nikola Harantova. La Polonaise de 21 ans, prêtée par la Juventus, a inscrit au passage son 5e but en 6 matches pour remettre les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches.

Un deuxième but juste avant le thé

Le plus dur restait toutefois à faire: aller chercher un deuxième but. La partie est tombée dans un faux rythme et les Grenat ont failli se faire surprendre. Sur un centre en retrait, Michaela Khyrova, libre de tout marquage au point de penalty, a allumé les étoiles (33e). Un avertissement sans frais pour la défense genevoise, où Amina Muratovic disputait son 4e match en 13 jours, sans paraître émoussée physiquement.

Le tournant du match aurait pu avoir lieu peu avant la pause. Sur une mauvaise relance, Martinez a récupéré le cuir pour partir en contre. Sa frappe a été repoussée par le poteau dans les pieds de Gloria Marinelli, dont la reprise a été captée par la gardienne tchèque (42e). Juste derrière la ligne? L’arbitre, qui ne bénéficiait pas de l’assistance de la VAR, a estimé que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne. Au vu des ralentis, un gros doute subsiste.

Heureusement pour le SFCCF, cette situation litigieuse n’a pas occupé les esprits genevois trop longtemps. Martinez a trouvé Sobal entre les deux défenseuses centrales adverses. La pépite polonaise a armé sa frappe, repoussée par Harantova. Marinelli a bien suivi pour donner deux longueurs d’avance aux siennes (45e+1). À la pause, les Servettiennes étaient qualifiées pour la phase de ligue de la Champions League.

Weimar sauve son équipe

Il restait encore 45 minutes à tenir et les championnes de République tchèque ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires. Servette a frôlé le coche à plusieurs reprises: d'abord sur une frappe de Kyrova, relâchée par Jacintha Weimar dans les pieds d'Elisabeth Ospeck, qui a allumé la transversale (47e). Puis sur un ballon dans le dos de la défense qui a permis à Ospeck de se présenter seule face à la portière genevoise (61e). Mais la Néerlandaise a eu le dernier mot. Les occasions tchèques se sont ensuite enchaînées, mais Weimar était dans un grand soir, repoussant une frappe de Khyrova (66e) puis de Kess Elmore (66e).

Au bord de la rupture, les Servettiennes ont eu une occasion de tuer le match en contre. Entrée en cours de jeu, Meriame Terchoun a mis sur orbite Asun Martinez, qui a perdu son duel face à Nikola Harantova (80e). Ce n'était que partie remise. Dans les arrêts de jeu, Magdalena Sobal a délivré les 1712 personnes présentes au Stade de Genève (92e, validant la qualification du SFCCF.

Il y a cinq ans, les Grenat avaient eu la chance d’affronter Chelsea, Wolfsburg et la Juventus. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 12h. Avec le changement de formule, inspiré de la C1 masculine, elles défieront six équipes. L’occasion d’avoir des adversaires de prestige, mais aussi des opposants de leur niveau. Et de montrer comme le SFCCF a grandi depuis, tout en essayant de marquer ses premiers points dans la compétition reine. Mais avant de penser à ces affiches, la troupe de Cristian Toro doit se focaliser sur le championnat, avec un déplacement au Letzigrund pour affronter GC, auteur d’un sans-faute depuis la reprise.























