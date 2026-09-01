Ronaldo Dantas prêté au SLO
Ronaldo Dantas est à nouveau prêté par Lucerne. Selon un communiqué du club de Suisse centrale, le milieu de terrain évoluera jusqu'à la fin de la saison au Stade de Lausanne-Ouchy, en Challenge League.
Agé de 21 ans, Dantas est revenu cet été au FC Lucerne après un passage au FC Vaduz. Il avait également évolué en prêt chez les Liechtensteinois. En juillet, il avait prolongé de deux ans son contrat avec le club de Suisse centrale. Le nouvel accord est valable jusqu’à l’été 2029.
(Source: ATS)
Thoune se sépare d'un attaquant
Thoune et Layton Stewart se séparent. Le champion de Suisse et l'attaquant anglais ont résilié d'un commun accord le contrat qui courait initialement jusqu'à l'été 2028.
Stewart avait rejoint le club de l'Oberland bernois au printemps 2025. Au cours de la phase retour de la saison de la promotion, l'attaquant de 23 ans a inscrit quatre buts. Lors de la saison où le club a remporté le titre, il a été prêté en février dernier à l’AFC Wimbledon, en League One, faute de temps de jeu. Même après son retour cet été, il n'entrait pas dans les plans du club.
Chris Kablan absent plusieurs mois
Le FC Zurich devra se passer des services de son défenseur Chris Kablan pendant une longue période. Le Suisse s'est gravement blessé à un genou mardi lors du match perdu contre Young Boys (4-2).
Les examens médicaux ont notamment révélé une rupture du ligament croisé et du ligament latéral, a précisé le FCZ dans un communiqué mercredi. Chris Kablan devrait être indisponible pendant environ neuf mois.
Albian Ajeti à Lugano
Albian Ajeti change de club mais reste en Super League. Le FC Bâle a prêté l'attaquant de 29 ans au FC Lugano jusqu'à la fin de la saison.
Comme l'ont confirmé les deux clubs, les Tessinois disposeront ensuite d'une option d'achat définitif. De retour à Bâle à l’hiver 2024, Ajeti a été un pilier essentiel lors de la saison 2024/25, couronnée par le titre de champion. Après la prolongation de son contrat, les choses se sont gâtées pour l'attaquant. L'entraîneur Stephan Lichtsteiner l'a même récemment écarté de l'effectif pour les matches contre Zurich et YB.
Une rencontre spéciale pourrait avoir lieu dès dimanche lors du choc au sommet. Bâle, troisième, accueille le leader Lugano.
Antonio Rüdiger dit stop
Le nouveau départ de l'Allemagne sous la houlette du sélectionneur Jürgen Klopp se fera sans Antonio Rüdiger. Le défenseur du Real Madrid a annoncé, à l'âge de 33 ans, qu'il prenait sa retraite internationale.
«Après mûre réflexion, le moment est venu pour moi de mettre un terme à ma carrière en équipe nationale et de laisser la place à la jeune génération», a écrit Antonio Rüdiger sur les réseaux sociaux.
Depuis 2014, Rüdiger a disputé 86 matches avec la sélection allemande, a participé à trois Coupes du monde et deux Euros. Il a remporté son seul titre avec l’Allemagne en 2017, au sein de la jeune équipe victorieuse de la Coupe des Confédérations en Russie.
Bâle résilie le contrat de Djordje Jovanovic
Le FC Bâle et Djordje Jovanovic se séparent. Le club de Super League et l'attaquant serbe ont résilié d'un commun accord le contrat qui courait initialement jusqu'à l'été 2027.
Jovanovic avait rejoint Bâle en provenance du Maccabi Tel-Aviv à l'été 2023. Au cours des deux dernières saisons, il a été prêté au Partizan Belgrade, puis plus récemment au Maccabi Haïfa. Sous les couleurs du FCB, le joueur de 27 ans a disputé 23 matches officiels et marqué six buts.
Opération du cœur pour Scott McTominay
L'international écossais Scott McTominay va être opéré du cœur. Ceci en raison d'une «légère arythmie cardiaque» repérée sur le milieu de terrain de 29 ans évoluant à Naples. Scott McTominay sera ainsi absent pendant environ un mois et devrait revenir après la pause en sélection nationale, où la Tartan Army affrontera la Suisse en Ligue des Nations.
Auparavant, l'Ecossais avait joué pendant sept ans pour Manchester United. A Naples depuis 2024, il y a remporté le Championnat d'Italie lors de la saison 2024/25. Lors de la Coupe du monde 2026, l'Écosse de Scott McTominay a été éliminée dès la phase de poules.
(Source: ATS)
Gabriel Jesus s'engage avec le FC Barcelone
L'attaquant brésilien Gabriel Jesus, 29 ans, s'est engagé avec le FC Barcelone pour trois saisons en provenance d'Arsenal, a annoncé mardi le club catalan qui n'a pu faire venir cet été l'Argentin Julian Alvarez.
«Arsenal et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant brésilien, qui s'engage comme blaugrana jusqu'au 30 juin 2029», indique le club catalan. Les deux clubs n'ont pas communiqué le montant du transfert, évalué à 10 millions d'euros par les médias.
(Source: AFP)
Ibrahim Mbaye rejoint officiellement Aston Villa
L'ailier international sénégalais Ibrahim Mbaye a quitté le Paris Saint-Germain mardi pour rejoindre Aston Villa. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros (hors bonus) selon une source proche du club.
(Source: ATS)
Kastriot Imeri quitte YB et rejoint l'Union Berlin
Kastriot Imeri et Young Boys, c'est terminé. L'attaquant de 26 ans est transféré définitivement à l'Union Berlin en Bundesliga, a annoncé le club bernois mardi.
L'international suisse (une sélection) avait rejoint YB en provenance de Servette à l'été 2022, et a depuis disputé 79 rencontres sous les couleurs du club de la capitale fédérale, lors desquelles il a marqué à dix reprises et signé autant de passes décisives. Après avoir remporté le championnat avec YB en 2023 et 2024, Imeri s'est adjugé un troisième sacre lors de l'exercice écoulé avec Thoune, où il avait été prêté durant la saison.
Le Genevois s'y était montré particulièrement prolifique, avec six buts et huit passes décisives en 30 matches. A Berlin, celui qui a également soulevé la Coupe de Suisse il y a trois ans retrouvera Mauro Lustrinelli, l'entraîneur qui a mené le club de l'Oberland bernois au titre lors de l'exercice 2025/26.
(Source: ATS)