Ronaldo Dantas prêté au SLO

Ronaldo Dantas est à nouveau prêté par Lucerne. Selon un communiqué du club de Suisse centrale, le milieu de terrain évoluera jusqu'à la fin de la saison au Stade de Lausanne-Ouchy, en Challenge League.

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Agé de 21 ans, Dantas est revenu cet été au FC Lucerne après un passage au FC Vaduz. Il avait également évolué en prêt chez les Liechtensteinois. En juillet, il avait prolongé de deux ans son contrat avec le club de Suisse centrale. Le nouvel accord est valable jusqu’à l’été 2029.

(Source: ATS)