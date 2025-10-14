Une blague devenue réalité pour Roberto Lopes, désormais international cap-verdien. Le défenseur, né d'une mère irlandaise et d'un père capverdien, s'apprête à vivre une expérience unique: jouer une Coupe du Monde avec le plus petit pays africain jamais qualifié.

Roberto Lopes a porté 41 fois le maillot des Requins Bleus et il s’apprête à jouer une Coupe du Monde avec le Cap-Vert. Photo: keystone-sda.ch

Tout a commencé par une plaisanterie en mai 2016. À l'époque joueur des Dublin Bohemians, Roberto Lopes a vu son coéquipier Ayman Ben Mohamed, né à Londres, être appelé en sélection tunisienne. Lors d'une interview, Roberto Lopes a ironisé en disant qu'il pourrait lui aussi devenir un jour international et participer à la Coupe d'Afrique des Nations.

«Un journaliste a pris ma blague au sérieux et a contacté quelqu’un de la fédération capverdienne, mais rien ne s'est concrétisé», a-t-il confié à BBC Sport Afrique. Né d'une mère irlandaise et d'un père capverdien, Roberto Lopes ne se doutait pas que cette boutade deviendrait réalité.

Recruté sur Linkedin

Pour Roberto Lopes, cette aventure a pris un tournant en 2019 lorsqu'il jouait pour les Shamrock Rovers. Après des performances remarquées en compétitions européennes, il a reçu un message inattendu sur LinkedIn de Rui Aguas, alors sélectionneur du Cap-Vert. «J’avais créé un profil au collège, mais je ne le consultais jamais vraiment», a-t-il expliqué à BBC Sport Afrique.

Pensant d'abord à un spam, il a ignoré le message rédigé en portugais. Ce n'est que neuf mois plus tard, après un second contact, qu'il a réalisé l'opportunité qui s'offrait à lui. «J’étais comme un fou. Bien sûr, que je voulais faire partie de l'équipe!», a-t-il ajouté.

41 sélections et un Mondial historique

Depuis ce jour, Roberto Lopes a porté 41 fois le maillot des Requins Bleus et il s’apprête à vivre une expérience unique: jouer une Coupe du Monde avec le Cap-Vert, le plus petit pays africain jamais qualifié pour le Mondial.

L’exploit de Roberto Lopes est également celui de toute une nation. Le Cap-Vert a créé la surprise en terminant premier de son groupe de qualification, devant le Cameroun. Lundi, les Requins Bleus ont écrasé l’Eswatini 3-0 grâce aux buts de Dailon Rocha Livramento (48e), Willy Semedo (54e) et Stopira (90e).

Avec cette victoire, le Cap-Vert devient le plus petit pays en superficie à participer à une Coupe du Monde, avec ses 4000 km², soit trois fois moins que le Qatar. Néanmoins, un pays moins peuplé, l’Islande (500'000 habitants), avait déjà disputé le Mondial 2018 en Russie. L’archipel devient ainsi le sixième pays africain qualifié pour 2026, après la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, l’Algérie et le Ghana.