Les Requins Bleus vont participer à leur toute première Coupe du monde! En battant le Swaziland ce lundi, le Cap-Vert devient le plus petit pays de l'histoire du football à atteindre la phase finale d'un Mondial.

Photo: KEYSTONE/EPA/LEGNAN KOULA

Blick Sport

Quel exploit fantastique! Les Requins Bleus du Cap-Vert ont en effet réussi à terminer leur groupe de qualification pour la Coupe du monde devant les Lions indomptables du Cameroun! Les voilà donc qualifiés pour le premier Mondial de leur histoire!

Le Cap-Vert a en effet battu le Swaziland (3-0) grâce à des buts de Dailon Rocha Livramento (1-0, 48e), de Willy Semedo (2-0, 54e) et de Stopira (90e) lundi et devient le plus petit pays, en termes de superficie, à disputer une Coupe du monde puisque leur territoire est trois fois plus petit que celui du Qatar, qui détenait le record. Par contre, un pays moins peuplé que le Cap-Vert (500'000 habitants), à savoir l'Islande, a déjà disputé une Coupe du monde, en 2018 en Russie.

L'archipel est le sixième pays africain à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, après la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Ghana.

L'ancienne colonie portugaise est donc en fête ce lundi et nul doute que les célébrations vont durer toute la nuit sur cette île de 4000 km2. Le Cameroun, immense surprise, devra donc en passer par les barrages. Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.