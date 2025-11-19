Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse a dévoilé la liste des 23 joueuses qui l'accompagneront au sud de l'Espagne la semaine prochaine. Eseosa Aigbogun fait son retour.

Les Suissesses feront connaissance avec Rafel Navarro au sud de l'Espagne. Photo: Toto Marti

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Aucune surprise dans la liste des 23 joueuses sélectionnées pour le prochain rassemblement de l’équipe de Suisse, désormais dirigée par Rafel Navarro. Le successeur de Pia Sundhage n’a pas effectué de révolution de palais. «Je veux stabiliser les bases, a-t-il affirmé mercredi au moment de dévoiler ses choix devant la presse. L'objectif sera de mieux connaître les joueuses et le staff, ainsi que de présenter de nouvelles idées et de commencer à les mettre en place.» Les Suissesses se réuniront dès lundi prochain pour un camp à Jerez de la Frontera, dans le sud de l'Espagne.

Par rapport aux matches contre le Canada et l’Ecosse cet automne, Rafel Navarro effectue toutefois quatre changements. Svenja Fölmli, Elvira Herzog et Laia Ballesté, présentes à l’Euro et blessées pour le dernier rassemblement, font leur retour dans le groupe. En manque d’éléments à vocation défensive, le nouveau sélectionneur a rappelé Eseosa Aigbogun, qui pourra tenter de décrocher sa 100e cape avec l’équipe nationale.

La Zurichoise de 32 ans avait subi une déchirure des ligaments croisés d'un genou en janvier 2024. Elle avait été convoquée pour le camp de préparation pour l'Euro en Suisse mais n'avait finalement pas été retenue par Pia Sundhage dans la liste des 23. Transférée cet été de l’AS Rome à Strasbourg, Aigbogun a retrouvé du temps de jeu et est désormais titulaire dans le championnat français. Elle remplace Julia Stierli (blessée). Irina Fuchs, Leela Egli et Lia Kamber, présentes en Ecosse, ne feront pas le déplacement en Espagne.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Trois Vaudoises de piquet

Outre la Neuchâteloise Laia Ballesté, trois autres Romandes font partie des convoquées: la Genevoise Smilla Vallotto, la Valaisanne Iman Beney et la Fribourgeoise Leila Wandeler. Les Vaudoises Sandrine Gaillard (ex-Mauron), Amina Muratovic (Servette Chênois) et Noémie Potier (Grasshopper) sont de piquet. Le nouvel entraîneur a simplement expliqué qu'il avait préféré d'autres joueuses que Sandrine Gaillard, désormais au Tampa Bay Sun FC, au milieu du terrain.

En Andalousie, l’équipe de Suisse disputera deux matches amicaux. Le vendredi 28 novembre, elle affrontera la Belgique (19h). Quatre jours plus tard, elle se mesurera au Pays de Galles (12h). L’objectif sera d’emmagasiner un maximum de certitudes avant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Lors de ces éliminatoires, qui débutent l'hiver prochain, la Nati recevra l’Irlande du Nord le 3 mars 2026, puis se rendra à Malte le 7. La dernière équipe composant ce groupe est la Turquie.

En parallèle, le staff technique autour de Rafel Navarro continue de s'étoffer. Norbert Callau Arbó, qui a déjà collaboré avec Rafel Navarro, a été choisi comme nouveau préparateur physique. Âgé de 45 ans, il remplace Michel Kohler, qui quitte la Nati à sa demande. Le Catalan occupera le poste d'entraîneur adjoint lors du prochain rassemblement.