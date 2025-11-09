Qualifiés, les Suisses veulent maintenant la première place

La Suisse est déjà qualifiée pour les seizièmes après deux matchs. Face au Mexique, la Nati peut désormais viser la première place du groupe F, un objectif affiché depuis son arrivée à Doha.

La Suisse vise face au Mexique la première place de son groupe. Photo: imago/Ulmer/Teamfoto

Bastien Feller Journaliste Blick

C'est fait, l'équipe de Suisse a rempli son premier objectif à Doha à savoir se qualifier pour le premier tour à élimination directe! Et ce après n'avoir joué que deux rencontres: l'une remportée largement face à la Côte d'Ivoire et l'autre conclue par un nul face à la Corée du Sud. Le clan helvétique peut donc avoir le sourire, mais il n'a pas trop le temps de fêter la nouvelle, tombée grâce aux résultats d'autres équipes dans le tournoi ce dimanche.

La Nati affronte en effet ce lundi le Mexique (coup d'envoi à 13h30 en Suisse). Une rencontre qui peut lui permettre, en cas de succès, de s'assurer la première place du groupe F. Rang qui devrait lui permettre d'affronter un adversaire plus abordable en 16e et dont les joueurs parlent comme d'un deuxième objectif depuis leur arrivée à Doha. «On joue les matches pour les gagner, c'est clair. Ce sera de nouveau un très bon adversaire, une équipe intéressante avec un style particulier. Mais nous voulons montrer nos forces et nos qualités. Et si on veut obtenir la première place, il faudra la mériter sur le terrain», lance Luigi Pisino, à quelques heures du match.

«Il ne faut pas trop calculer»

De son côté, El Tri, le surnom de la sélection mexicaine, pourrait avoir besoin d'une victoire pour s'assurer une place parmi les 32 nations qualifiées pour les seizièmes de finale. Un succès, conjugué à un nul entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire, pourrait même lui offrir la première place du groupe. Alors, comment aborder la rencontre côté suisse? «Il ne faut pas trop calculer. Nous savons comment nous voulons jouer et nous n’allons pas changer nos principes. À mon avis, le Mexique non plus ne changera pas fondamentalement son approche. Il faudra être malin», répond le coach genevois, qui pourra compter sur un groupe au complet.

Mais surtout sur une équipe toujours affûtée, malgré le rythme d'un match tous les trois jours. «Ce ne sont pas des rythmes habituels, même pour des équipes professionnelles. On a moins de jours de récupération que dans les championnats de haut niveau, même lors des semaines anglaises. Mais l’équipe se porte plutôt bien. On n’a pas de problèmes physiques, seulement un peu d’accumulation de charge, comme toutes les équipes du tournoi. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas», lance Luigi Pisino.