Pour Pia Sundhage, le résultat sera très important

Après la victoire contre le Canada (1-0), l'équipe de Suisse veut remporter un nouveau match amical en Écosse. Pour l'entraîneure Pia Sundhage (65 ans), le résultat est primordial.

1/6 L'avenir de Pia Sundhage reste ouvert. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder et Toto Marti

Deux matches amicaux sans enjeu? Pas pour Pia Sundhage (65 ans). Trois jours après la victoire 1-0 contre le Canada, la sélectionneure de l’équipe de Suisse veut enchaîner avec un succès en Écosse. «Le résultat compte beaucoup», a déclaré la technicienne suédoise avant la rencontre prévue mardi soir (20h30) à Dunfermline.

Sundhage reconnaît que, compte tenu de son avenir encore flou, ces matches de préparation ont une valeur particulière pour elle et son staff. «C’est un fait: nous ne savons pas combien de temps nous resterons en poste», admet la sélectionneure. Elle ignore encore à quoi ressembleront les prochaines semaines. «J’attends des décisions… Vous savez ce que j’ai demandé et ce que je pense nécessaire pour réussir», a-t-elle ajouté à propos des discussions en cours avec la fédération.

Des changements attendus dans le onze

Pour Sundhage, le constat reste positif. «Nous, le staff et les joueuses, avons accompli un excellent travail», souligne-t-elle. La victoire face au Canada s’ajoute aux progrès observés durant l'Euro. «Même si nous avons parfois eu un peu de réussite, battre la neuvième nation mondiale sans encaisser, c’est une belle performance!»

La sélectionneure espère désormais confirmer face à l’Écosse, 25e au classement FIFA, juste derrière la Suisse. Un succès supplémentaire lui offrirait un argument de poids pour prolonger son mandat. La Suédoise annonce quelques ajustements dans son onze de départ par rapport au match de vendredi, sans en révéler les détails. Le nombre de remplacements supplémentaires au cours de la rencontre dépendra, ajoute-t-elle, de la physionomie de la première mi-temps.