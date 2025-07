Paul Gascoigne est notamment passé par Newcastle, Tottenham, la Lazio et les Glasgow Rangers. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Paul Gascoigne a été transporté d'urgence à l'hôpital par son chauffeur et assistant personnel, Steve Foster, qui l'a retrouvé à moitié inconscient dans sa maison du Dorset, comté du Sud-Ouest de l'Angleterre.

«Paul est à l'hôpital, le meilleur endroit possible pour lui à l'heure actuelle», a expliqué Steve Foster au journal britannique The Sun, précisant que son ami «remerci(ait) tout le monde pour le soutien qu'il a reçu» depuis son hospitalisation.

Des problèmes d'addiction à l'alcool

Paul Gascoigne, passé par Newcastle, Tottenham, la Lazio ou encore les Glasgow Rangers, aurait d'abord été admis en soins intensifs après son malaise vendredi, avant d'être transféré dans une autre unité, où son état serait stable.

L'ancien milieu de terrain, surnommé «Gazza», souffre de problèmes d'addiction à l'alcool et de dépression depuis de longues années et multiplie les soucis de santé ces dernières années. En 2020, il disait que sa vie avait changé après s'être fait coudre sur l'estomac des pastilles contre la dépendance à l'alcool, mais l'an passé, il avait confié avoir «l'alcool triste» et vivre chez son agent.

La popularité de l'Anglais, qui compte 57 sélections avec les Three Lions, avait pris un tournant mondial avec ses larmes au Mondial 1990 en Italie après avoir reçu un carton jaune, qui l'aurait privé de la finale si l'Angleterre n'avait pas perdu contre l'Allemagne de l'Ouest (RFA).