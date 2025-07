Des changements importants dans les règles du football sont à l'horizon. L'IFAB discutera en mars 2026 de réformes concernant les penaltys et le VAR, qui pourraient transformer significativement l'arbitrage et le déroulement des matchs.

Actuellement, lorsqu’un penalty est repoussé par le gardien, un joueur peut encore marquer sur la reprise. Cela pourrait bientôt disparaître. Photo: AFP

Buccino Diego

Le Conseil International du Football Association (IFAB) envisage d’importantes réformes du jeu. Ces changements, s’ils sont adoptés, pourraient entrer en vigueur dès juin 2026, juste avant la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Equilibrer les tirs aux buts?

L’un des changements les plus débattus concerne les tirs au but. Actuellement, lorsqu’un penalty est repoussé par le gardien, un joueur peut encore marquer sur la reprise s’il a bien suivi l’action. Cette possibilité pourrait bientôt disparaître. L’IFAB souhaite interdire toute reprise après une intervention du gardien, ce qui empêcherait les attaquants de profiter d’une éventuelle intrusion dans la surface avant le tir.

L’objectif est de rééquilibrer les chances, certains estimant que les tireurs sont déjà largement avantagés – surtout depuis que la règle imposant au gardien de garder au moins un pied sur la ligne est appliquée de façon stricte.

Vers une extension du VAR?

Un autre point majeur concerne une possible extension des compétences du VAR. Selon The Times, «il existe déjà un soutien considérable (au sein de l'IFAB) en faveur de la possibilité pour le VAR d’intervenir dans des décisions fondées sur des faits, comme l’annulation d’un corner mal attribué si le ballon a été touché en dernier par un attaquant».

Autre sujet sensible: le second carton jaune. Souvent déterminant et basé sur l’interprétation de l’arbitre, il pourrait, à l’avenir, faire l’objet d’une relecture vidéo.

Ces différents éléments font débat: certains y voient un progrès vers davantage d'équité, d'autres redoutent un ralentissement du jeu. L’IFAB tient à rassurer, en précisant que toute extension du VAR devra impérativement éviter les interruptions prolongées. Les décisions devront être prises rapidement, en quelques secondes, par les arbitres vidéo.

Un impact considérable

Fondé en 1886, l’International Football Association Board est l’unique instance habilitée à modifier les règles du jeu. Il regroupe les quatre fédérations britanniques (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) ainsi que la FIFA. Chaque fédération britannique dispose d’un vote, la FIFA en détient quatre. Pour qu’un changement soit validé, une majorité des trois quarts est requise: la FIFA doit donc convaincre au moins deux fédérations britanniques.

La prochaine réunion décisive se tiendra en mars 2026. En cas de validation, les nouvelles règles pourraient s’appliquer dès le 1er juin, quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Si elles sont adoptées, ces réformes pourraient profondément modifier la manière dont le football est joué et arbitré, en particulier lors des moments décisifs comme les tirs aux buts ou les exclusions. L’avenir des lois du jeu dépendra de la capacité de l’IFAB à rallier une majorité autour de ses propositions.