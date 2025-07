Première tireuse tricolore lors de la séance de tirs au but, Amel Majri a offert aux Bleues l’un des moments les plus lunaires de leur Euro. Une tentative manquée… mais surtout une course d’élan qui a fait hurler les réseaux.

La France a finalement été éliminée de l'Euro 2025 lors de son quart de finale contre l'Allemagne. Photo: keystone-sda.ch

Buccino Diego

Un départ de travers

Entrée en jeu à la 112e minute, Amel Majri a hérité de la lourde tâche d’ouvrir la séance de tirs au but côté français. Mais au lieu de montrer la voie, la milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a signé un geste que personne n’a vraiment compris: une course d’élan improbable, à angle droit par rapport au ballon, un tempo haché, puis une frappe sans grande conviction. La gardienne allemande Ann-Katrin Berger n’a même pas eu besoin de forcer pour s’interposer.

«Un bel hommage à Simone Zaza», commente So Foot, en référence au penalty absurde de l’Italien lors de l’Euro 2016. Le Figaro, lui, dégaine plus sévèrement: «Attitude, course d’élan et frappe épouvantables», résume le quotidien, évoquant même une «balle dans le pied des Bleues».

Les internautes se régalent

Sur X (ex-Twitter), les moqueries n'ont pas tardé. Parodies, détournements, montages sarcastiques: en quelques minutes, la tentative de la numéro 10 de l'équipe de France s’est hissée dans le panthéon des tirs au but les plus embarrassants.

«Je priais pour qu'elle nous fasse un coup de Majri, au lieu de ça elle a fait un tour de terrain avant de tirer son péno», s’amuse une internaute. «Ça y est, Amel Majri vient de terminer sa course d’élan», ironise un autre, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Mais tous ne sont pas d’humeur à plaisanter. Certains commentaires frôlent le règlement de compte: «Le péno de terroriste», écrit un utilisateur. «Qu’elle ne soit plus jamais sélectionnée en équipe de France», tweet un autre. Et au milieu des critiques, certains se demandent si elle ne s’est tout simplement pas trompée de discipline...

Un impact psychologique

Le raté d’Amel Majri n’est sans doute pas resté sans conséquence. Si Sara Däbritz a, elle aussi, manqué son tir côté allemand, relançant temporairement les Bleues, le doute s’était installé dans le camp français. Et c’est finalement le penalty d’Alice Sombath, repoussé lui aussi, qui a scellé l’élimination de l’équipe de France (6-5 tab).