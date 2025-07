Le tirage au sort de l’UEFA a éclairé l’avenir européen du Lausanne-Sport, de Lugano et du Servette FC, selon leurs résultats au prochain tour.

Lausanne-Sport et Servette fixés sur leur avenir européen

1/2 C'est la première aventure européenne des Vaudois depuis 2010. Photo: keystone-sda.ch

Diego Buccino

Servette a son avenir entre les mains

Le Servette FC connaît désormais son potentiel adversaire pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Si les Genevois parviennent à éliminer le Viktoria Plzen (République tchèque) au deuxième tour – avec un match aller prévu mardi et le retour à domicile le mercredi 30 juillet – ils affronteront le vainqueur de la confrontation entre les Glasgow Rangers (Écosse) et le Panathinaïkos d’Athènes (Grèce).

En cas de défaite contre Viktoria Plzen, Servette serait reversé au troisième tour de qualification de la Ligue Europa, où il affronterait le vainqueur du duel entre le Sheriff Tiraspol (Moldavie) et Utrecht (Pays-Bas).

Du côté de Lausanne

La situation est un peu plus simple pour le Lausanne-Sport. Sa double confrontation contre le Vardar Skopje (Macédoine du Nord), les 24 juillet à l'extérieur et 31 juillet à domicile, déterminera si sa première aventure européenne depuis 2010 se poursuivra. En cas de qualification au troisième tour de la Conference League, les Vaudois affronteraient le vainqueur du duel entre le FC Zimbru Chisinau (Moldavie) et le FC Astana (Kazakhstan).

Lugano pour terminer

De son côté, Lugano devra écarter l'équipe roumaine de Cluj pour accéder au troisième tour de qualification de la Ligue Europa, où il affronterait soit le Levski Sofia (Bulgarie), soit Braga (Portugal). En cas de défaite, le club tessinois serait reversé au troisième tour de la Conference League, avec un affrontement contre le vainqueur du duel entre le NK Celje (Slovénie) et l’AEK Larnaca (Chypre).