Un incident insolite a marqué un match de football féminin en Ukraine. Une joueuse d'Odessa a reçu un carton jaune pour avoir parlé russe sur le terrain.

L'arbitre aurait justifié sa décision de manière catégorique: «C'est la ligue ukrainienne. Ici, nous parlons ukrainien.» Photo: Shutterstock

Blick Sport

Un épisode pour le moins inhabituel a marqué un match du championnat ukrainien de football féminin. Une joueuse de l'équipe d'Odessa a écopé d'un carton jaune… pour avoir parlé russe sur le terrain.

«Ici, nous parlons ukrainien»

Selon Onet, l'arbitre a justifié sa décision de manière catégorique: «C'est la ligue ukrainienne. Ici, nous parlons ukrainien.» Ses mots ont immédiatement déclenché des applaudissements dans les tribunes, mais aussi la stupéfaction des joueuses et de l’entraîneur de l’équipe.

L’affaire a enflammé les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont jugé la sanction «excessive» et «sans rapport avec le sport». De son côté, Bartlomiej Banasiewicz, cofondateur de l’Institut polonais de diplomatie sportive, a livré une analyse plus nuancée: «Je comprends la nécessité de réduire l’usage du russe dans les lieux publics en Ukraine. Cependant, il est irréaliste de s’attendre à ce que ceux qui ont parlé russe toute leur vie adoptent soudainement l’ukrainien.»

Identité nationale ou dépassement du cadre sportif?

Si certains estiment que cette mesure contribue à affirmer l’identité nationale ukrainienne dans un contexte de guerre et de tensions culturelles, d’autres la considèrent comme une dérive qui dépasse le cadre sportif.