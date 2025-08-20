Face au tollé, le Brésil renonce à son maillot rouge

Face aux critiques, le Brésil renonce à son projet de maillot extérieur rouge pour la Coupe du monde 2026. Le président de la Confédération brésilienne a demandé l'arrêt de la production, déclarant que seules les couleurs du drapeau national doivent être conservées.

La Fédération brésilienne préfère s'en tenir aux couleurs traditionnelles de la Seleção. Photo: AFP

Blick Sport

La Confédération brésilienne de football (CBF) a mis fin au projet controversé d'un maillot rouge pour l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026, comme l'a révélé mardi le président de la CBF, Samir Xaud, à la chaîne Sportv. Cette décision fait suite à de vives critiques concernant la connotation politique de cette couleur au Brésil.

Samir Xaud a déclaré avoir «demandé l'arrêt de la production» des maillots rouges lors d'une «réunion d'urgence» avec Nike, l'équipementier de la Seleção depuis 1996. Il a expliqué son opposition à ce projet: «J'étais totalement contre le rouge, mais pas pour des raisons politiques, que ce soit bien clair. Le bleu, le jaune, le vert et le blanc sont les couleurs de notre drapeau et ce sont les couleurs qu'il faut garder.» Le rouge est généralement associé au Parti des Travailleurs du président de gauche Lula au Brésil, tandis que le maillot jaune traditionnel a été adopté par les partisans de l'ancien président d'extrême droite Bolsonaro, rappelle le quotidien français «L'Equipe». Le projet de maillot rouge, arborant le logo Air Jordan, avait été initié sous la présidence précédente de la CBF. Samir Xaud a assuré que le second maillot du Brésil pour le Mondial 2026 sera bien bleu, comme c'est le cas depuis des décennies.

Cette décision de la CBF illustre la sensibilité autour des couleurs et symboles nationaux dans le football brésilien, dans un contexte de forte polarisation politique du pays. Ce revirement de la Fédération brésilienne face aux critiques montre l'importance accordée à l'image et aux traditions de la Seleção. Le maintien des couleurs historiques semble primer sur les considérations marketing, dans un souci de préserver l'identité de l'équipe quintuple championne du monde.