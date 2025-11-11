Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, quitte l'équipe nationale espagnole suite à une intervention médicale imprévue. La Fédération espagnole de football exprime sa surprise face à cette procédure réalisée sans consultation préalable de son staff médical.

L'intervention subie par Lamine Yamal a été réalisée sans que le personnel médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Photo: IMAGO/Photo Players Images

Blick Sport

Un événement inattendu a secoué l'équipe nationale espagnole de football juste avant ses derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Lamine Yamal, jeune star du FC Barcelone, a quitté le rassemblement de l'équipe nationale après avoir subi une intervention médicale imprévue. Selon un communiqué publié par la Fédération espagnole de football, les services médicaux ont été informés tardivement de cette intervention.

La Fédération espagnole a déclaré dans son communiqué, publié mardi matin, qu'elle avait appris le lundi 10 novembre à 13h47 que Lamine Yamal avait subi une procédure invasive pour traiter une douleur à la région pubienne. Ce traitement a été effectué sans consultation préalable avec le personnel médical de l'équipe nationale.

Rapport reçu à 22h40

Ce dernier n'a reçu un rapport détaillant cette intervention qu'à 22h40 le même jour. Le rapport indiquait que le joueur devait observer une période de repos de 7 à 10 jours. La Fédération a précisé: «Les services médicaux de la fédération espagnole souhaitent exprimer leur surprise après avoir appris que le joueur Lamine Yamal a subi une intervention invasive pour traiter une douleur pubienne. Cette procédure a été réalisée sans informer préalablement le personnel médical de l'équipe nationale, qui n'a reçu qu'un rapport tardif indiquant la nécessité d'un repos médical de 7 à 10 jours.»

Face à cette situation, et afin de préserver la santé et le bien-être du joueur, la Fédération a décidé de libérer Lamine Yamal de ses obligations envers l'équipe nationale pour ce rassemblement. «Nous sommes convaincus que cette blessure se résoudra favorablement et nous lui souhaitons un prompt rétablissement», conclut le communiqué.

Cette annonce a provoqué une certaine agitation au sein de l'équipe espagnole, qui est pourtant en bonne position dans les éliminatoires pour le Mondial. L'équipe a remporté ses quatre premiers matchs avec un bilan impressionnant de 15 buts marqués contre aucun encaissé. Elle est actuellement en tête de son groupe, suivie de près par la Turquie. Les prochains matchs de l'Espagne contre la Turquie et la Géorgie seront cruciaux pour assurer une qualification directe pour le tournoi.