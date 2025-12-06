Où les joueurs de la Nati poseront-ils leur valise?

La Nati connaît la côte où elle posera ses valises en 2026, mais pas encore son camp de base. En attendant, une autre annonce majeure tombera dès la semaine prochaine.

Bastien Feller Journaliste Blick

Outre l'identité de son quatrième adversaire de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l'équipe de Suisse reste aussi dans l'attente de savoir où elle logera durant la compétition qui se déroulera aux USA, au Canada et au Mexique. Le tirage au sort a toutefois déjà permis de savoir qu'elle prendra ses quartiers sur la côte ouest du continent.

Murat Yakin et ses joueurs devraient en effet entamer leur aventure face au Qatar le 13 juin à San Francisco (USA). Puis, ils affronteront le Canada et le vainqueur du barrage européen numéro deux à Vancouver (Canada), Seattle (USA) ou Los Angeles (USA), dans un ordre qui reste encore à définir et qui sera rendu public ce samedi à 18h. «Il sera important de trouver un bon camp de base et de nous préparer sérieusement pour affronter ce groupe», lance Murat Yakin, conscient de l'enjeu d'une telle décision.

Où logera l'équipe de Suisse?

Car contrairement à la Coupe du monde 2022 au Qatar où tout était très centralisé autour de Doha, l'équipe de Suisse pourrait sillonner toute la côte ouest des USA en onze jours. Et ainsi avoir de très gros trajets à réaliser entre deux rencontres. Plus de 1500 kilomètres séparent par exemple San Francisco de Vancouver, où la Nati est certaine d'affronter le Canada lors de la deuxième ou troisième journée de la phase de groupes.

Comme les 41 autres nations déjà qualifiées, la Suisse partira donc rapidement à la découverte de potentiels camps de base. «Nous nous rendrons ce samedi ou dimanche en Californie», explique Adrian Arnold, le chef de presse de la Nati. «Nous avons déjà plus ou moins une idée. Nous visiterons trois ou quatre hôtels dans deux ou trois régions différentes», ajoute le Valaisan.

Puis viendra le moment du choix, qui sera rendu public en février prochain. En attendant, les supporters de l'équipe de Suisse auront droit à une autre annonce en début de semaine prochaine et elle concernera l'avenir sportif de l'équipe de Suisse. Et plus précisément celle de ses deux premiers adversaires de l'année 2026. Ceux-ci devraient être l'Allemagne et la Norvège, qu'elle affronterait lors de la prochaine trêve internationale du mois de mars.