Murat Yakin: «Cela aurait pu être plus compliqué»

La Suisse a bénéficié d’un tirage abordable pour le Mondial 2026, avec le Canada et une équipe issue des barrages européens. Murat Yakin affiche son ambition tout en rappelant que rien ne sera offert à la Nati.

Bastien Feller Journaliste Blick

«C’est un groupe excitant et intéressant», se réjouit Murat Yakin après le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à Washington. Le Canada, le vainqueur du barrage européen numéro deux (l'Italie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine), et le Qatar se trouveront sur la route de la Nati.

Un tirage favorable sur le papier, même si la Nati a perdu ses deux seuls affrontements face aux Canadiens (1-3 à Saint-Gall en 2002 avec Murat Yakin sur le terrain) et aux Qataris (0-1 à Lugano en 2018), qui fait forcément naître des ambitions. «Nous voulons absolument nous qualifier pour les matches à élimination directe», affirme le sélectionneur suisse, conscient tout de même que rien ne sera offert à son équipe. «Nous allons affronter un hôte très motivé, qui bénéficiera d’un énorme soutien à chaque rencontre, dans un super stade. Avec le Qatar, ce sera particulier, car il est assez compliqué de savoir ce qui nous attendra sur le plan du jeu. Et il y aura de toute façon une équipe européenne forte, que nous connaissons bien.»

Shaquille O'Neal sera-t-il récompensé?

On l'a dit, la Suisse a été épargnée par Shaquille O'Neal, qui lui a évité d'affronter par exemple l'Argentine, l'Espagne ou encore le Portugal du chapeau un. De quoi permettre la légende NBA d'obtenir un petit cadeau de l'ASF, comme les Nord-Irlandais par le passé lorsqu'ils lui avaient permis d'atteindre le dernier Mondial en accrochant les Italiens et qui avaient reçu 9,3 kilos de chocolat? «On est contents de ce groupe, cela aurait pu être plus compliqué sur le papier, il a eu la main heureuse. Mais ça reste une Coupe du monde et aucun match n'est gagné d'avance», sourit l'ancien international suisse, qui ne considère pas la Nati comme favorite de ce groupe B. «On sait ce dont nous sommes capables et ce qu'il faut pour avancer dans la compétition. On tentera de faire le meilleur tournoi possible.»

«Notre objectif doit être de confirmer ce que nous avons montré cet automne en qualifications. Concrètement, cela signifie afficher un grand esprit d’équipe, qui nous a permis en qualifications de pratiquer un football proactif, attractif et efficace», affirme de son côté Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales.

«Nous, comme nos fans, nous pouvons réjouir de très beaux matches», conclut Murat Yakin, qui attend avec impatience de pouvoir disputer une deuxième Coupe du monde à la tête de l'équipe de Suisse. Le grand public sans doute également encore un peu plus depuis ce tirage au sort.