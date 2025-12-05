Avant même le tirage au sort de vendredi, la FIFA avait vendu deux millions de billets pour la Coupe du monde 2026. Mais il reste des places. Voici comment les fans de la Nati peuvent encore obtenir des billets.

Tobias Wedermann

Aller voir la Coupe du monde 2026, c'est possible! Mais c'est un peu cher...

La troisième phase de vente va ouvrir

Le tirage au sort de la Coupe du monde est terminé. Bientôt, la FIFA poursuivra la vente des billets. Entre le 11 décembre et le 13 janvier 2026, il sera possible de s'enregistrer et de postuler sur fifa.com/tickets. Les billets seront ensuite attribués par tirage au sort aléatoire - le moment de l'enregistrement n'est pas déterminant selon la FIFA. Le prix des billets n'est pas encore connu, car la FIFA a introduit une tarification variable. En d'autres termes, plus la demande pour un match est élevée, plus le prix du billet sera élevé. Pour les matches de groupe, il faut s'attendre à des prix de plusieurs centaines de dollars dans les deux premières catégories. Pour les catégories trois et quatre, les billets étaient disponibles pour moins de 200 dollars lors des phases de billetterie précédentes.

Les billets VIP disponibles immédiatement

Pour les gros portefeuilles, il existe d'ores et déjà des packs d'hospitalité VIP, disponibles à l'adresse fifa.com/hospitality . Un contingent est encore disponible pour presque tous les matches. Pour s'assurer un billet de match et l'accès aux différentes zones d'hospitalité, il faut toutefois débourser au moins 1400 dollars.

Plate-forme officielle de vente de billets

Nouveauté pour la Coupe du monde 2026: la FIFA propose également une plateforme de revente aux Etats-Unis, où les fans peuvent revendre leurs billets à d'autres fans à des prix illimités. Celle-ci sera brièvement fermée juste après le tirage et rouvrira le 11 décembre.

L'ASF aura droit à 8% de la capacité de chaque stade

Les habitués des matches de l'équipe nationale suisse peuvent en outre espérer obtenir un contingent de l'Association suisse de football. Selon la FIFA, chaque association reçoit 8% de la capacité pour chacun de ses matches. Habituellement, les fédérations attribuent ce contingent en grande partie aux groupes officiels de supporters.

Un voyage organisé avec l'agence de voyage de la Nati

Les supporters suisses bénéficieront en outre d'une offre spéciale de Travelclub, l'agence de voyages spécialisée dans le football, qui s'occupe également de l'ASF et donc de la Nati. Actuellement, Travelclub rassemble toutes les demandes et les informations et annoncera bientôt les packages complets pour les fans de la Nati, y compris les prix, les dates de voyage, les vols et les hôtels.