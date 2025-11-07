Après la victoire du Real Betis contre Lyon, Manuel Pellegrini lance une idée novatrice pour le football. L'entraîneur chilien propose d'interdire le retour du ballon dans sa moitié de terrain après le passage de la ligne médiane, pour un jeu plus dynamique.

Connu pour son goût du jeu offensif et sa réflexion sur l’évolution du sport, Manuel Pellegrini relance le débat sur la modernisation du football. Photo: AFP

Blick Sport

Après la victoire du Real Betis face à l’Olympique Lyonnais (2-0) jeudi en Ligue Europa, Manuel Pellegrini, 72 ans, a surpris tout le monde avec une proposition aussi originale qu’audacieuse. Selon RMC Sport, l’entraîneur chilien suggère d’interdire aux équipes de ramener le ballon dans leur propre moitié de terrain après avoir franchi la ligne médiane – une idée directement inspirée du basketball. L’objectif: rendre le football plus rapide, plus intense et plus spectaculaire.

Interrogé sur les débats autour d’une possible réforme de la règle du hors-jeu, Manuel Pellegrini a d’abord exprimé sa prudence. «C’est difficile de se prononcer. Je pense que la règle actuelle me convient pour le moment. Avec le VAR, il est beaucoup plus facile d’éviter les erreurs», a-t-il estimé, tout en mettant en garde contre des changements trop radicaux.

Cela rendrait le jeu plus dynamique

Puis le technicien andalou a développé son idée phare: «D’autres règles pourraient être modifiées pour améliorer le football, par exemple en empêchant le ballon de retourner dans sa propre moitié une fois la ligne médiane franchie. Cela rendrait le jeu plus dynamique. Nous devons rendre le football plus divertissant, plus proche du but adverse.»

