Ndoye bat Okafor
Manchester City balaie Liverpool

Dans le choc au sommet de la 11e journée de Premier League, Manchester City n'a laissé aucune chance à Liverpool. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposée 3-0 et reviennent à quatre longueurs d'Arsenal.
Publié: il y a 15 minutes
Jeremy Doku célèbre le 3e but de City.
Photo: ADAM VAUGHAN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City se profile comme le rival le plus sérieux d'Arsenal en Premier League. Les Citizens ont battu Liverpool 3-0 dans le choc de la 11e journée. Ils reviennent ainsi à 4 points du leader.

Sous une pluie continue, les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé le tenant du titre. Ils ont marqué par Haaland (29e), Gonzalez (45e) et Doku (63e). Les Reds ont tenté de réagir après la pause, mais sans résultat concret. Ils chutent à la 8e place du classement, à 8 points d'Arsenal.

Le derby suisse entre Dan Ndoye et Noah Okafor a tourné en faveur du premier. Nottingham Forest a en effet battu Leeds 3-1 et ainsi empoché son deuxième succès de la saison après celui lors de la journée inaugurale. Les deux Helvètes n'ont pas pu s'illustrer particulièrement. Sans Fabian Schär remplaçant, Newcastle a perdu 3-1 à Brentford. Les Magpies n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison.

