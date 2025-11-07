Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, a un lien inattendu avec Granit Xhaka. Un ancien tweet du politique américain, grand fan d'Arsenal, critiquait ouvertement le joueur suisse lors d'une période difficile en 2020.

Quel est le lien entre le nouveau maire de New York et Granit Xhaka?

Photo: Toto Marti

Si aucun lien évident entre le nouveau maire de New York Zohran Mamdani et Granit Xhaka ne saute aux yeux, il en existe pourtant un. En remontant dans les archives du compte X (ex-Twitter) du politique américain, on retrouve un post qui cite explicitement le capitaine de la Nati.

Le tweet date du 26 décembre 2020. À cette époque, Granit Xhaka évoluait en Premier League avec Arsenal et traversait une période difficile. Comme preuve, sa valeur marchande a chuté de 15 millions dans cette même période selon Transfermarkt. Le nouveau maire de New York semblait partager ce constat.

«A very bad day»

Il avait alors publié une phrase accompagnée d’une vidéo montrant un homme dépité, superposé avec un autre homme semblant s’indigner, disant: «I’m having a very bad day» (je passe une très mauvaise journée). Le message du maire qui l'accompagne est tranchant: «Moi, quand je vois Granit Xhaka commencer».

On peut donc supposer qu’à ce moment-là, l’homme politique, grand fan d’Arsenal comme il l’a confié récemment à Sky Sports, n’appréciait guère le capitaine suisse. Granit Xhaka n’a pas répondu au tweet, mais ses performances futures ont répondu d'elles-même.