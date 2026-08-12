Un consortium serait sur le point d’acquérir des parts de Liverpool. Mais la principale association de supporters demande des explications. La transaction pourrait dépasser 1,5 milliard de francs.

Gian-Andri Baumgartner

La colère gronde à Anfield. Les fans de Liverpool s’inquiètent du projet de vente partielle de leur club. «Nous avons vu des transactions similaires dans d’autres clubs, avec des changements importants dans la direction et les opérations sportives. Des décisions et des comportements que beaucoup, à Liverpool, ne souhaitent pas voir», écrit le syndicat officiel des supporters Spirit of Shankly (SOS) dans une lettre adressée au club et publiée sur son site.

Cette prise de position fait suite au projet de Fenway Sports Group (FSG) de céder un tiers de sa participation majoritaire dans le club de Premier League à un consortium. Celui-ci est emmené par l’homme d’affaires britanno-indien Amit Bhatia. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et l’un des hommes les plus riches du monde, serait également impliqué.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Une rencontre est demandée

Selon Sky, la transaction devrait être finalisée cette semaine. Le prix de cette participation minoritaire atteindrait environ 1,6 milliard de francs suisses, ce qui en ferait l’une des opérations les plus chères de l’histoire du sport.

De nombreuses zones d’ombre entourent toutefois encore cette vente, ce que dénonce aussi l'association des supporters, nommée en hommage au légendaire entraîneur de Liverpool Bill Shankly. «Que recevront les acheteurs dans cette transaction? Pourquoi FSG envisage-t-il même une telle vente?», interroge notamment le SOS dans sa lettre.

Pour obtenir des réponses, les fans réclament une rencontre avec la direction du club. Les propriétaires des Reds n’ont, pour l’heure, pas encore réagi.