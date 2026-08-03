Leandro Paredes continue d'accumuler les dérapages

Deux semaines après son dérapage en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne, Leandro Paredes s'est de nouveau illustré par un geste d'humeur avec Boca Juniors.

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Leandro Paredes n'aura pas attendu longtemps avant de refaire parler de lui. Deux semaines après la finale de la Coupe du monde 2026, Boca Juniors se déplaçait sur la pelouse des Newell's Old Boys dans le cadre du tournoi de clôture du championnat argentin. La rencontre s'est achevée sur un match nul (2-2), mais c'est surtout un nouveau geste d'humeur du milieu de terrain qui a retenu l'attention.

À l'heure de jeu, alors que Boca était mené 2-1, Santiago Ascacibar commettait une faute sur Facundo Gush. Le ballon arrivait ensuite dans les pieds de Leandro Paredes, qui choisissait de le frapper de toutes ses forces en direction de son adversaire, toujours au sol. L'action provoquait immédiatement un attroupement, tandis que le capitaine de Boca écopait d'un carton jaune logique. Une scène qui rappelait fortement son geste lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 face aux Pays-Bas.

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Ce nouvel épisode s'inscrit dans la continuité de la finale du Mondial 2026 perdue contre l'Espagne (1-0). Entré en jeu en seconde période, l'ancien milieu du Paris Saint-Germain notamment avait rapidement été averti après une intervention trop agressive. Jusqu'au coup de sifflet final, il avait ensuite enchaîné les fautes, les provocations et les bousculades, avant de franchir un nouveau cap en s'en prenant violemment à Eric Garcia puis à Gavi après la rencontre. La FIFA a d'ailleurs ouvert plusieurs procédures disciplinaires. Plusieurs joueurs argentins, dont le joueur de Boca Juniors, sont entre autres visés.