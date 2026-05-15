Retiré de la sélection après l'Euro 2024, Manuel Neuer pourrait finalement participer à la Coupe du monde 2026. Son nom figure dans la liste provisoire de la sélection allemande de Julian Nagelsmann.

Dans la liste provisoire pour le Mondial

Julian Sigrist

À un peu peu moins d'un mois de la Coupe du monde organisée conjoitement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, une question continue d'alimenter les débats en Allemagne: qui gardera les buts de la Mannschaft? Si Oliver Baumann semblait avoir pris une longueur d'avance ces derniers mois, le spectre d'un retour de Manuel Neuer ressurgit avec insistance.

A 35 ans, le gardien de Hoffenheim s'était progressivement imposé comme la solution privilégiée du sélectionneur Julian Nagelsmann. Pourtant, malgré la retraite internationale annoncée par Manuel Neuer après l'Euro 2024, les rumeurs autour d'un possible retour du portier du Bayern Munich n'ont jamais réellement disparu.

Une perspective balayée par Manuel Neuer

Ces derniers mois, plusieurs médias allemands ont évoqué l'hypothèse d'un come-back du champion allemand avec la sélection. Une perspective que le principal intéressé avait pourtant balayée en février, assurant que sa décision de prendre sa retraite internationale était définitive.

Julian Nagelsmann avait lui aussi tenté d'éteindre les spéculations. «Manu s'est retiré de son plein gré, il l'a répété à plusieurs reprises. Il n'est donc pas pertinent de continuer à en discuter», déclarait récemment le technicien allemand. Mais la situation pourrait avoir évolué. Selon les informations de Sky Allemagne, Manuel Neuer figurerait dans la liste provisoire des 55 joueurs transmise par la Fédération allemande à la FIFA avant la date limite de lundi.

Fin du suspense jeudi prochain

Cette présélection revêt une importance particulière: seuls les joueurs qui y apparaissent pourront ensuite intégrer la liste définitive des 26 retenus pour la Coupe du monde. En incluant le gardien bavarois, Julian Nagelsmann semble donc vouloir conserver toutes les options ouvertes avant de trancher définitivement.

Le suspense devrait prendre fin jeudi prochain, date à laquelle le sélectionneur dévoilera officiellement sa liste finale. Avec, peut-être, le retour inattendu de Manuel Neuer sous le maillot allemand.