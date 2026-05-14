Carlo Ancelotti prolonge déjà de quatre ans avec le Brésil

Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec la Seleçao jusqu'en 2030, a annoncé jeudi la Fédération brésilienne de football (CBF). Il est conforté à son poste de sélectionneur à moins d'un mois du début du Mondial 2026.

Arrivé au Brésil en mai 2025 en provenance du Real Madrid, avec qui il a notamment remporté trois Champions League, Carlo Ancelotti, 66 ans, a prolongé son contrat «de quatre ans, jusqu'à la Coupe du monde 2030», a indiqué la CBF dans un communiqué.

Auréolé de ses nombreux succès avec des clubs européens depuis le début de sa carrière d'entraîneur il y a 30 ans, l'Italien avait été nommé au printemps 2025 au chevet d'une sélection mal en point, quelques semaines après le limogeage de Dorival Junior à la suite d'une déroute (4-1) face à l'Argentine.

«Depuis un an, nous travaillons pour ramener la sélection brésilienne sur le toit du monde. Mais la CBF et moi voulons plus. Plus de victoires, plus de temps, plus de travail», a-t-il argué jeudi dans une vidéo publiée par la CBF.

Deux éliminations de rang en quarts de finale du Mondial

Avant sa nomination, le Brésil avait vu défiler trois sélectionneurs depuis le départ de Tite à l'issue du Mondial 2022. Il est aussi le premier étranger à diriger la Seleçao depuis le passage éphémère de l'Argentin Filpo Nuñez en 1965.

La prestigieuse sélection sud-américaine compte cinq victoires finales en Coupe du monde, un record, mais reste sur deux éliminations en quarts de finale, en 2018 et en 2022, après l'humiliation subie en demi-finale de l'édition 2014 (défaite 7-1 contre l'Allemagne).

«J'ai pris conscience dès la première minute de ce que représentait le football dans ce pays», a encore commenté jeudi Ancelotti. En Amérique du Nord, le mois prochain, le Brésil affrontera le Maroc, l'Écosse et Haïti au sein du groupe C.