La folie des fumigènes force l’arrêt du match de l'Ajax

Le match Ajax–Groningen est interrompu après des tirs de fusées et de fumigènes en hommage à un supporter décédé. Terrain en feu, match arrêté, huis clos annoncé: Amsterdam sous le choc.

AFP Agence France-Presse

La rencontre entre l’Ajax Amsterdam et Groningen, dimanche, a dû être interrompue après qu’un spectacle pyrotechnique lancé par les supporters a dégénéré. Les fans du club le plus titré des Pays-Bas rendaient hommage à un supporter décédé lorsque plusieurs engins explosifs ont atteint la pelouse.

De nombreuses fusées et fumigènes des ultras ont atterri sur le terrain de la Johan-Cruyff-Arena, au point d’y déclencher des départs de feu. L’arbitre Bas Nijhuis (48 ans) a stoppé le match à 0–0 dès la 5e minute, d’abord pour plus de quarante minutes. Mais face à la poursuite des tirs au moment de la reprise, il a immédiatement mis fin à la rencontre.

L’Ajax qualifie l’usage massif de pyrotechnie de scandale dans un communiqué diffusé dimanche soir. «Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été affectés d’une manière ou d’une autre. La sécurité des spectateurs et des joueurs a été mise en danger, ce qui est inacceptable. Nous nous distancions fermement de ce comportement. Les artifices n’ont rien à faire dans un stade», déclare le club.

Match rejoué à huis clos

Le club explique que les spectateurs, en particulier ceux de la tribune F, ont été fouillés minutieusement. Des chiens détecteurs avaient même été mobilisés pour repérer des artifices. «Malgré cela, nous avons été surpris par la quantité et la dangerosité des engins introduits», assure le directeur de la sécurité, Shashi Baboeram Panday. L’Ajax prévoit d’analyser les images des caméras afin d’identifier les responsables.

Plus tôt ce mois-ci, les supporters amstellodamois avaient déjà provoqué une interruption lors du match contre Heerenveen (1–1) en raison de fumigènes. La fédération néerlandaise a annoncé que la rencontre face à Groningen sera rejouée mardi après-midi (14h30), mais cette fois sans public.